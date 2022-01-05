隕石「時速7.2萬公里」飆過賓州上空！爆炸威力撼地表　他胸口狂震

▲隕石墜入地球大氣層後成為流星。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）



記者吳美依／編譯

美國航太總署（NASA）4日表示，1日上午11時20分左右，一顆隕石進入地球大氣層，化為流星劃過賓州西部上空，並且發生爆炸，威力等同於30噸TNT（爆炸當量）。此隕石重達454公斤，直徑約90公分，以時速72000公里的高速穿越大氣層。匹茲堡居民科赫（Andrew Koch）回憶，他當時聽見如雷巨響，但是胸口感受到的轟然震動，更為劇烈。

Here is the final update on the New Year's Day meteor from NASA. pic.twitter.com/ePwD2SDhdt — NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) January 3, 2022

《華盛頓郵報》報導，NASA流星體環境辦公室主任庫克（Bill Cooke）表示，如果天氣晴朗，或許就能看見一顆比滿月還要亮100倍的流星，在匹茲堡上空由北往南移動，「那一定會很酷。」他指出，類似尺寸的隕石每3、4天就會墜入地球大氣層，但由於地球大部分面積都被水覆蓋，所以大多數隕石都會掉落在沒人看見或聽見的地方。

流星劃過之際，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）也發現，GOES-16衛星的光學儀器「Geostationary Lightning Mapper」記錄4道由北往南移動的閃光，其移動模式與流星爆炸、產生火光的模式相符。隨後，科學家交叉比對全球多所天文監測站的紀錄，又發現另一筆同時間發生的噪音，證實賓州西部的巨響，果然就是流星造成。

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