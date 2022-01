隕石「時速7.2萬公里」飆過賓州上空！爆炸威力撼地表　他胸口狂震

▲隕石墜入地球大氣層後成為流星。(示意圖/取自免費圖庫unsplash)



記者吳美依/編譯

美國航太總署(NASA)4日表示,1日上午11時20分左右,一顆隕石進入地球大氣層,化為流星劃過賓州西部上空,並且發生爆炸,威力等同於30噸TNT(爆炸當量)。此隕石重達454公斤,直徑約90公分,以時速72000公里的高速穿越大氣層。匹茲堡居民科赫(Andrew Koch)回憶,他當時聽見如雷巨響,但是胸口感受到的轟然震動,更為劇烈。

Here is the final update on the New Year's Day meteor from NASA. pic.twitter.com/ePwD2SDhdt