中原大學傳「宿舍多人確診」！學生揭內情轟隱匿　校方回應了

▲中原大學解釋，確診者訊息依法必須由地方政府、衛生單位查證後統一發布，並無刻意隱瞞確診資訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者趙蔡州、沈繼昌／桃園報導

桃園中原大學有學生日前在Dcard發文，列出3月底至今確診學生的科系及宿舍位置，不料引發校方關切並要求刪文，導致許多學生不滿，質疑校方是刻意隱瞞疫情。對此，中原大學解釋，由於學校不是法定衛生單位，確診者訊息依法必須由地方政府、衛生單位查證後，統一對外發布，絕無刻意隱瞞確診資訊。

一名中原大學學生12日在Dcard發文，列出3月底至今總共14名確診學生的科系及宿舍，不料14日傳出文章引起校方關切，希望原PO可以刪文，引起學生不滿，質疑校方在刻意隱瞞確診人數及資訊，有人嗆「目前人數真的不太明朗」、「我覺得下禮拜實體上課最危險的就是宿舍」、「還想粉飾太平嗎」。

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根據《三立新聞網》報導，有一名中原學生受訪說，儘管現在改線上教學，許多人還是會到校處理事情，學校不說目前校內疫情狀況，讓他們完全被矇在鼓裡，看了Dcard才知道這麼多人確診，另外有許多住宿生也無法立刻接受到相關疫情消息，導致其暴露在染疫風險中，甚至有人連下周是否遠距也不知道。

▲Dcard瘋傳一張疑似中原大學校方Line群組的對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）

對此，中原大學回應，依法經桃園市衞生局確認及通報後，本周停課期間累積確診人數為7位，包含同學相約出遊、部分留宿生等，收到通知後已立即針對宿舍清消，並由衛生局協助安排14日下午5點至晚上8點30分在校內設置採檢站，針對停課期間未返家的留宿生提供免費篩檢，避免疫情擴散。

中原大學解釋，學校自3月31日起改線上教學至4月17日，這次學生染疫並無班級接觸人，且已隔離，停課日程不受影響，強調「本校一切依防疫規定辦理，確診者資訊依法必須由地方政府及衛生單位經確認及查證後，統一對外發布，並無刻意隱瞞確診資訊」。

桃園市衛生局指出，學校知道學生確診後都有第一時間通報，不過也有學生是先確診，經衛生局疫調後，才知道為該校學生出遊，目前中原大學入校採檢計3次，3月29採檢718人，3月31採檢1979人，4月14預計要採檢1500人（採檢中）。