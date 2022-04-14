又2縣市變色！本土累計6432例「確診分布曝光」　六都全淪最深色

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增874例本土個案，分布於19縣市，其中又以新北市的360例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有11縣市顏色最深，今年累計均破百；此外，今天又有2縣市顏色深了一階，分別是125例的台中市、116例的台南市，換言之，六都現在均為深咖啡色。

▲六都累計均破百。點圖可放大。（圖／翻攝自疾管署）

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今天新增的874例本土病例，分布於基隆市60例、新北市360例、台北市164例、桃園市87例、新竹市11例、新竹縣23例、苗栗縣3例、台中市25例、彰化縣3例、南投縣3例、雲林縣1例、嘉義市2例、嘉義縣1例、台南市19例、高雄市42例、屏東縣5例、宜蘭縣15例、花蓮縣46例、台東縣4例。

根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，北北基桃竹、宜花、高屏地區的疫情尤為嚴重，整片都是深咖啡色。

深咖啡色縣市（>100人）有11：

基隆市598例

台北市988例

新北市2049例

桃園市956例

新竹縣229例

台中市125例（今變色）

台南市116例（今變色）

高雄市612例

屏東縣105例

宜蘭縣115例

花蓮縣256例

次深褐色縣市（51至99人）有1：

新竹市90例



橘色縣市（10至50人）有6：

苗栗縣33例

彰化縣38例

雲林縣24例

嘉義市18例

嘉義縣41例

台東縣28例

淡橙色縣市（1至9人）有2：

南投縣7例

金門縣4例

再根據地圖可見，今年僅剩下連江縣和澎湖縣持續守住。今年自1月1日至今已累計6432例本土病例，其中又以新北市累計的病例數最多，共計2049例。

4月本土病例統計（截至今日共5324例）：

►4月1日+104例

►4月2日+160例

►4月3日+183例

►4月4日+133例

►4月5日+216例

►4月6日+281例

►4月7日+382例

►4月8日+384例

►4月9日+442例

►4月10日+431例

►4月11日+439例

►4月12日+551例

►4月13日+744例

►4月14日+874例

