　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自己做快篩「結果陽性怎麼辦？」　詳解3情況！一秒看懂後續處理

▲▼新冠肺炎快篩試劑超商通路今天下午正式開賣，銷售時間未到店外面就排了大批民眾等著購買。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣家用快篩試劑價格不便宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃品臻／綜合報導

國內本土疫情爆發，今（14）日新增874例本土個案，再創歷史新高，不少民眾擔心染疫，紛紛搶購快篩試劑。就有網友發文提問，如果自己去買快篩試劑來測，結果發現是陽性時該怎麼辦，對此，指揮中心曾列出3種情況讓民眾遵循後續處理方式。

一名網友在PTT的Gossiping板上以「假如自己做快篩發現是陽性的話該怎麼辦」為題發文提問，若自己去買快篩來做，最終結果是陽性時該怎麼辦，「是應該乖乖地去通報，避免傳染給別人，還是該默默地就當作沒事發生，不然通報的話會被抓去關又會被獵巫？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此有網友解答，「打電話給1922」、「請打1922詢問」、「不就去社區篩檢站複檢」。還有網友直言，應該要先看看有沒有保險，「先保防疫險」、「先買保險」、「保險先買再篩」、「先看保險買了多少」。

事實上，快篩陽性可分為3情況處理，指揮中心曾說明，居家隔離或居家檢疫者若測出陽性結果時，應立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922，依照指示方式處理；而非居家隔離且非居家檢疫者若檢測結果為陽性，請戴好口罩，切勿搭乘大眾運輸工具，盡速到鄰近的社區採檢院所做進一步的檢測，使用過的採檢器材也須用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交給院所人員。

▲台南市20日新增1名鹽水區50多歲女性病例案22038，為3月11日公布的鹽水區案21262、21263之女，市府新營體育場持續開設PCR篩檢站，鼓勵市民依照通知時間踴躍前往篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲非居家隔離且非居家檢疫者若檢測結果為陽性，須將採檢器材包裝好，拿到鄰近社區篩檢院所繼續做進一步檢測。（圖／記者林悅翻攝）

另外，若快篩結果為陰性，仍請遵照指揮中心的防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完的家用快篩試劑及試劑棒勿任意棄置，請以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。指揮中心也提醒，居家快篩試劑測試結果可能會出現偽陰性或偽陽性，最終仍須以PCR檢測結果為診斷COVID-19感染的依據。

不過，台灣的家用快篩試劑一劑約300元上下，與國際價格相比貴出許多，對此本站報導《自篩太貴！　免費快篩試劑、PCR全台據點一次看》就列出可領取公費快篩試劑的地點與資格，需要的民眾不可不知。

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
澎恰恰友人按鈴告她　債主佩真傻眼：這社會怎麼了？
自己做快篩「陽性怎麼辦？」　詳解3情況處理
171cm長腿妹花3月狠甩20公斤　超健康瘦身法曝
台灣表妹要回大陸了！　急返台1個月：滿心痛的
北市40歲女「打AZ出現血栓」　獲250萬救濟金
快訊／花蓮滿滿9大張足跡　衛生局長：全縣都是污染區
快訊／2記者陽性！現場有陳時中、侯友宜　全員緊急採檢
5566宣布高雄開唱！她竟遭「封殺」？　王仁甫下通牒：不准上
快訊／今本土874例！分布19縣市　新北360例最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宜蘭喜宴傳播鏈15人確診　林姿妙即起至20日不出席公開場合

冷空氣連襲5天！一天內掉10度　明天水氣最多「降雨熱區出爐」

新增確診874例　足跡至10間百貨　星巴克、路易莎停業清消

麵吃一半「全身飆汗如噴泉」　男友見1舉動：忍不住硬了！女友臉垮

成人注意力不足過動症恐多無病識感！　罹患率高達4至6％

因父賭債被迫接家業！交大生無奈：就算我好好讀書，還是得要賣魚

他窮剩300元「怎撐17天」　網曝1招每天有肉吃：還剩100買泡麵

宜蘭公布3外縣市確診者足跡　白水豆花、晶樺飯店入列

40年首變動！蔣中正小型銅像移除改置　中正紀念堂調整細節一次看

快訊／政大1學生確診「校方急疫調」　10人快篩並自主監測

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

宜蘭喜宴傳播鏈15人確診　林姿妙即起至20日不出席公開場合

冷空氣連襲5天！一天內掉10度　明天水氣最多「降雨熱區出爐」

新增確診874例　足跡至10間百貨　星巴克、路易莎停業清消

麵吃一半「全身飆汗如噴泉」　男友見1舉動：忍不住硬了！女友臉垮

成人注意力不足過動症恐多無病識感！　罹患率高達4至6％

因父賭債被迫接家業！交大生無奈：就算我好好讀書，還是得要賣魚

他窮剩300元「怎撐17天」　網曝1招每天有肉吃：還剩100買泡麵

宜蘭公布3外縣市確診者足跡　白水豆花、晶樺飯店入列

40年首變動！蔣中正小型銅像移除改置　中正紀念堂調整細節一次看

快訊／政大1學生確診「校方急疫調」　10人快篩並自主監測

俄國宣稱馬力波1026名士兵投降　烏軍秒拍片打臉

德保拉歸隊！最快週日先發　呂彥青牛棚待命

宜蘭喜宴傳播鏈15人確診　林姿妙即起至20日不出席公開場合

獨／與弟起口角！高雄男汽油淋身點火閃燃　鄰居嚇壞以為氣爆

先探／人型機器人　即將誕生

母親節送禮密技「分期買無負擔」熱門網購3C刷花旗指定卡加碼1,000元　不限量輕鬆拿！

啦啦隊甜心「自我催眠3字」幹大事　罕曝感情觀噴淚了！

澎恰恰《夜總會》邁向10周年　許效舜透過節目「重生」

冷空氣連襲5天！一天內掉10度　明天水氣最多「降雨熱區出爐」

新增確診874例　足跡至10間百貨　星巴克、路易莎停業清消

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

生活熱門新聞

本土狂燒！陳時中曝「最怕的1件事」

快訊／「本土狂飆874例」續創新高　境外增108例

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

即／徐榛蔚：花蓮全縣國中小明天預防性停課1天

今本土增874例！分佈19縣市

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

快訊／桃園今天+70新增本土個案　市府下午說明

自動大減薪來台　Google經理想交台男

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

自篩太貴　免費快篩劑全台據點一次看

估本周日增破千　醫預言未來光景

熱搜第2名「沈可婷」是誰？　撞死8單車飆仔！詭異騎法曝

雙北桃園都要類普篩　受檢對象一次看

更多熱門

相關新聞

台南+19　8傳播鏈狂燒...月底前禁止採病

台南+19　8傳播鏈狂燒...月底前禁止採病

台南市長黃偉哲14日公布台南市確診個案+19，黃偉哲強調因應疫情持續發燒，14日起至4月30日止，台南市各醫院、居住式長照機構等禁止探病、探視，以免醫療長照相關機構發生院內感染，造成醫療體系影響，請民眾自行比對疫調足跡，重疊者請先快篩，並加強打完3劑疫苗。

日賺4.5萬全靠跑腿費

日賺4.5萬全靠跑腿費

高雄診所快篩數量倍增

高雄診所快篩數量倍增

即／徐榛蔚：花蓮全縣國中小明天預防性停課1天

即／徐榛蔚：花蓮全縣國中小明天預防性停課1天

孩未到打疫苗年紀！大舅「全家愛亂跑」不戴罩

孩未到打疫苗年紀！大舅「全家愛亂跑」不戴罩

關鍵字：

快篩陽性做法快篩試劑防疫疫情公費快篩試劑

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨女友墾丁脫了！「飽滿半球」外露

本土狂燒！陳時中曝「最怕的1件事」

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

快訊／「本土狂飆874例」續創新高　境外增108例

胸腔醫PO「X光整片白照」嘆：已經末期　見這1習慣搖頭

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

即／徐榛蔚：花蓮全縣國中小明天預防性停課1天

16歲女被俄軍性侵爆頭　當垃圾扔亂葬崗

今本土增874例！分佈19縣市

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

快訊／桃園今天+70新增本土個案　市府下午說明

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面