自己做快篩「結果陽性怎麼辦？」　詳解3情況！一秒看懂後續處理

▲台灣家用快篩試劑價格不便宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃品臻／綜合報導

國內本土疫情爆發，今（14）日新增874例本土個案，再創歷史新高，不少民眾擔心染疫，紛紛搶購快篩試劑。就有網友發文提問，如果自己去買快篩試劑來測，結果發現是陽性時該怎麼辦，對此，指揮中心曾列出3種情況讓民眾遵循後續處理方式。

一名網友在PTT的Gossiping板上以「假如自己做快篩發現是陽性的話該怎麼辦」為題發文提問，若自己去買快篩來做，最終結果是陽性時該怎麼辦，「是應該乖乖地去通報，避免傳染給別人，還是該默默地就當作沒事發生，不然通報的話會被抓去關又會被獵巫？」

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對此有網友解答，「打電話給1922」、「請打1922詢問」、「不就去社區篩檢站複檢」。還有網友直言，應該要先看看有沒有保險，「先保防疫險」、「先買保險」、「保險先買再篩」、「先看保險買了多少」。

事實上，快篩陽性可分為3情況處理，指揮中心曾說明，居家隔離或居家檢疫者若測出陽性結果時，應立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922，依照指示方式處理；而非居家隔離且非居家檢疫者若檢測結果為陽性，請戴好口罩，切勿搭乘大眾運輸工具，盡速到鄰近的社區採檢院所做進一步的檢測，使用過的採檢器材也須用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交給院所人員。

▲非居家隔離且非居家檢疫者若檢測結果為陽性，須將採檢器材包裝好，拿到鄰近社區篩檢院所繼續做進一步檢測。（圖／記者林悅翻攝）

另外，若快篩結果為陰性，仍請遵照指揮中心的防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完的家用快篩試劑及試劑棒勿任意棄置，請以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。指揮中心也提醒，居家快篩試劑測試結果可能會出現偽陰性或偽陽性，最終仍須以PCR檢測結果為診斷COVID-19感染的依據。

不過，台灣的家用快篩試劑一劑約300元上下，與國際價格相比貴出許多，對此本站報導《自篩太貴！ 免費快篩試劑、PCR全台據點一次看》就列出可領取公費快篩試劑的地點與資格，需要的民眾不可不知。