竹縣+23！3幼兒同班確診、2感染源不明　雙鐵、星巴克35處足跡曝



▲新竹縣今日新增23例確診，縣府呼籲民眾盡速打疫苗。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(14日)公布，新竹縣新增23例新冠肺炎本土確診案例(居隔陰轉陽7例、密切接觸者14例、疫調中2例)，分別為職場群聚7例、家庭聚會群聚9例、校園群聚4例和他縣市聚會延伸1例等4類群聚，以及2起新增獨立事件2例。相關疫調匡列持續進行，足跡處陸續消毒中。

竹縣衛生局說明，今日確診個案中，職場群聚增加7例，均因接觸史接觸確診。家庭群聚9例同樣有接觸史。另外，4例校園群聚中，有3名6歲同班幼兒園，因出現感冒症狀安排篩檢而確診，另一名19歲少女同樣因與同班同學確診接觸感染。他縣市餐會延伸增加1例，參加聚會現場有人確診因而前往採檢確診。

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▲今日新增23例中，有3名6歲幼兒以及2名獨立個案，目前還在尋找感染源。



另兩起獨立事件分別是案30008為7歲男性，4/12出現喉嚨痛，自述發燒38.5度、嘔吐、拉肚子，自行就醫採檢確診，Ct值35。案30317為26歲男性，4/12咳嗽、喉嚨痛，自行就醫採檢後確診，Ct值18.7。

衛生局提醒：

1、若民眾曾與確診者(出現症狀前3天至隔離前)密切接觸(如共餐、共居、共處15分鐘以上)，請先居家隔離，勿自行離家，待衛生單位通知。

2、非密切接觸者，仍需14天自我健康監測，有疑似症狀，請戴口罩就醫，並告知接觸史。

3、確診者配合事項：接到衛生單位確診通知，可主動立即通知5天內接觸到的人，快去醫院或社區採檢站PCR採檢或居家快篩，期透過全民疫調、協助醫療體系守住防護網，多點圍堵、及時控制疫情。

隨著本土疫情升溫，楊文科縣長呼籲縣民盡速前往本縣13鄉鎮市衛生所以及合約醫療院所接受COVID-19疫苗接種，提升保護力；依照指揮中心指引落實防疫措施；如果有足跡重疊或密切接觸情況請至社區篩檢站接受公費篩檢。

社區篩檢站資訊：

新仁醫院於4/14(四)下午6-9時在醫院急診室外提供篩檢服務。

大安醫院於4/15(五)下午6-9時在醫院急診室提供篩檢服務。

大安醫院於4/16(六)下午6-9時在醫院急診室提供篩檢服務。

▲▼縣府公布相關足跡。

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