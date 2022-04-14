　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹縣+23！3幼兒同班確診、2感染源不明　雙鐵、星巴克35處足跡曝

▲0414新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣今日新增23例確診，縣府呼籲民眾盡速打疫苗。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(14日)公布，新竹縣新增23例新冠肺炎本土確診案例(居隔陰轉陽7例、密切接觸者14例、疫調中2例)，分別為職場群聚7例、家庭聚會群聚9例、校園群聚4例和他縣市聚會延伸1例等4類群聚，以及2起新增獨立事件2例。相關疫調匡列持續進行，足跡處陸續消毒中。

竹縣衛生局說明，今日確診個案中，職場群聚增加7例，均因接觸史接觸確診。家庭群聚9例同樣有接觸史。另外，4例校園群聚中，有3名6歲同班幼兒園，因出現感冒症狀安排篩檢而確診，另一名19歲少女同樣因與同班同學確診接觸感染。他縣市餐會延伸增加1例，參加聚會現場有人確診因而前往採檢確診。

▲0414新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今日新增23例中，有3名6歲幼兒以及2名獨立個案，目前還在尋找感染源。

另兩起獨立事件分別是案30008為7歲男性，4/12出現喉嚨痛，自述發燒38.5度、嘔吐、拉肚子，自行就醫採檢確診，Ct值35。案30317為26歲男性，4/12咳嗽、喉嚨痛，自行就醫採檢後確診，Ct值18.7。

衛生局提醒：
1、若民眾曾與確診者(出現症狀前3天至隔離前)密切接觸(如共餐、共居、共處15分鐘以上)，請先居家隔離，勿自行離家，待衛生單位通知。
2、非密切接觸者，仍需14天自我健康監測，有疑似症狀，請戴口罩就醫，並告知接觸史。
3、確診者配合事項：接到衛生單位確診通知，可主動立即通知5天內接觸到的人，快去醫院或社區採檢站PCR採檢或居家快篩，期透過全民疫調、協助醫療體系守住防護網，多點圍堵、及時控制疫情。

隨著本土疫情升溫，楊文科縣長呼籲縣民盡速前往本縣13鄉鎮市衛生所以及合約醫療院所接受COVID-19疫苗接種，提升保護力；依照指揮中心指引落實防疫措施；如果有足跡重疊或密切接觸情況請至社區篩檢站接受公費篩檢。

社區篩檢站資訊：
新仁醫院於4/14(四)下午6-9時在醫院急診室外提供篩檢服務。
大安醫院於4/15(五)下午6-9時在醫院急診室提供篩檢服務。
大安醫院於4/16(六)下午6-9時在醫院急診室提供篩檢服務。

▲0414新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼縣府公布相關足跡。

▲0414新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0414新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0414新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0414新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

►幸運巧合！首次演練就遇確診　中華大學逃過全校停課、戳鼻子

►快訊／竹市女童「同保母照顧」確診　新增光復高中停課10天

►「馮迪索開也要告訴你」遇鬼切迴轉　求生小發財激出神甩尾

►新竹縣+13！仰德群聚佔8人　群聚燒不停元凶竟是卡拉OK比賽

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／全國首創「居家照護」指南出爐　一鍵下載
快訊／北市曝8足跡　中山區制服店、信義知名酒吧、新光三越
17縣市501人參加進香團　16台遊覽車已5確診
快訊／基隆53處足跡曝　World Gym、蝦皮店到店、拉麵
獨／小鐘PCR檢測出爐！　「整個晚上沒睡好」
快訊／這縣市開第一槍！　所有國中小「明天停課」
快訊／新北今增360例　3大張足跡曝
星巴克明起買一送一！　3大優惠一次看
不畫關聯圖了！陳時中：潛伏期變短「疫調花3到5天追不上」
快訊／高雄+40！　5大張確診足跡一次看
LIVE／新北暴增360例　侯友宜最新說明
遭轟跑選舉行程！　陳時中反擊：好事者可以休矣
快訊／高雄+40！阿妹演唱會再爆染疫　1歌迷座位曝光
快訊／今本土874例！分布19縣市　新北360例最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／桃園+87創新高！屏東溯溪團2確診　鄭文燦曝：還會再擴大

即起確診者分流「輕症在家隔離」　陳時中：可以叫外送

一蹲就30分鐘！她問「男生為啥愛待廁所」：也沒屎　老司機竊笑

再爆恐怖進香團！17縣市501人參加　16遊覽車跑遍10縣市...已5確診

兒童染疫症狀「與成人不同」！醫：防高燒、熱痙攣　家長需做2件事

快訊／基隆+59！53處足跡曝　World Gym、蝦皮店到店、PUB入列

本土疫情延燒　診所上周快篩數量倍增...單日近3千人

第三屆全聯料理之王線下準決賽　中西料理精彩大對決

快訊／高科大學生「1傳4」感染源找到了　中山大學也爆1師確診

快訊／花蓮疫情升溫！徐榛蔚宣布：4／15全縣國中小預防性停課1天

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

快訊／桃園+87創新高！屏東溯溪團2確診　鄭文燦曝：還會再擴大

即起確診者分流「輕症在家隔離」　陳時中：可以叫外送

一蹲就30分鐘！她問「男生為啥愛待廁所」：也沒屎　老司機竊笑

再爆恐怖進香團！17縣市501人參加　16遊覽車跑遍10縣市...已5確診

兒童染疫症狀「與成人不同」！醫：防高燒、熱痙攣　家長需做2件事

快訊／基隆+59！53處足跡曝　World Gym、蝦皮店到店、PUB入列

本土疫情延燒　診所上周快篩數量倍增...單日近3千人

第三屆全聯料理之王線下準決賽　中西料理精彩大對決

快訊／高科大學生「1傳4」感染源找到了　中山大學也爆1師確診

快訊／花蓮疫情升溫！徐榛蔚宣布：4／15全縣國中小預防性停課1天

快訊／桃園+87創新高！屏東溯溪團2確診　鄭文燦曝：還會再擴大

男童陪愛貓打疫苗　針插下去旁邊「崩潰哭喊」笑翻網：忠實貓奴

即起確診者分流「輕症在家隔離」　陳時中：可以叫外送

快訊／全國首創「居家照護」指南出爐　一鍵下載

三商美邦人事異動！　董事長、副董辭任

董仔高中生日當天告白展瑞　被打槍「妳是個好人」淚崩

「超前部署的只有自己的選舉」　國民黨批陳時中：要選就快離開

快訊／北市曝8確診足跡　中山區制服店、信義知名酒吧、新光三越上榜

攔不住愛情！阿嬤養的豬和野山豬私奔...生「12隻混血小豬」帶回家

一蹲就30分鐘！她問「男生為啥愛待廁所」：也沒屎　老司機竊笑

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

生活熱門新聞

本土狂燒！陳時中曝「最怕的1件事」

快訊／「本土狂飆874例」續創新高　境外增108例

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

快訊／桃園今天+70新增本土個案　市府下午說明

今本土增874例！分佈19縣市

自動大減薪來台　Google經理想交台男

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

自篩太貴　免費快篩劑全台據點一次看

估本周日增破千　醫預言未來光景

雙北桃園都要類普篩　受檢對象一次看

熱搜第2名「沈可婷」是誰？　撞死8單車飆仔！詭異騎法曝

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

50年來最嚴重糧食危機！　8月豬、雞肉肯定漲

更多熱門

相關新聞

快訊／「本土狂飆874例」續創新高　境外增108例

快訊／「本土狂飆874例」續創新高　境外增108例

持續逼近單日破千例！中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內874例本土個案，再創歷史新高；另增108例境外移入，確診個案無新增死亡，累積單日病例來到982例。

「新停課標準」聲量飆出高點！

「新停課標準」聲量飆出高點！

即／羅東鎮立幼兒園1女童染疫　仁愛校區今明停課

即／羅東鎮立幼兒園1女童染疫　仁愛校區今明停課

蘇貞昌宣布徵用快篩劑　目標每月4000萬劑

蘇貞昌宣布徵用快篩劑　目標每月4000萬劑

快訊／行政院篩檢961人　累積5人員確診

快訊／行政院篩檢961人　累積5人員確診

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨女友墾丁脫了！「飽滿半球」外露

本土狂燒！陳時中曝「最怕的1件事」

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

快訊／「本土狂飆874例」續創新高　境外增108例

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

胸腔醫PO「X光整片白照」嘆：已經末期　見這1習慣搖頭

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

16歲女被俄軍性侵爆頭　當垃圾扔亂葬崗

快訊／桃園今天+70新增本土個案　市府下午說明

今本土增874例！分佈19縣市

獨家／姚元浩遇暴怒阿伯掏鐮刀！

自動大減薪來台　Google經理想交台男

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面