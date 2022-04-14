今本土增874例！分佈19縣市　新北360例最多

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增874本土個案，個案分佈19縣市，其中以新北市360例最多，其次依序為台北市164例、桃園市87例、基隆市60例、花蓮縣46例、高雄市42例等。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日新增的874例本土病例為450例男性、423例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2022)年4月2日至4月14日，其中包含467例為無症狀感染。個案分佈為新北市(360例)，臺北市(164例)，桃園市(87例)，基隆市(60例)，花蓮縣(46例)，高雄市(42例)，臺中市(25例)，新竹縣(23例)，臺南市(19例)，宜蘭縣(15例)，新竹市(11例)，屏東縣(5例)，臺東縣(4例)，南投縣、彰化縣及苗栗縣(各3例)，嘉義市(2例)，雲林縣及嘉義縣(各1例)。

▲4/14新增病例。（圖／指揮中心提供）

另外，今日新增境外移入個案為50例男性、58例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(16例)，泰國(3例)，澳大利亞(2例)，日本及美國(各1例)移入，另85例調查中。入境日介於今年3月17日至4月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,541,156例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,510,160例排除)，其中30,574例確診，分別為9,374例境外移入，21,146本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(原境外移入病例案29127為重複個案，改列空號)，累計189例移除為空號。