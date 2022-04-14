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桃園婦遭彩券行列「黑名單」　火大潑咖啡+驅魔！遭強制送醫

▲桃園市1名婦人疑似精神不穩定數度騷擾桃園區某彩券行，業者列為黑名單拒絕其購買彩券，竟向客人潑撒咖啡。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲桃園市1名婦人疑似精神不穩定數度騷擾桃園區某彩券行，業者列為黑名單拒絕其購買彩券，竟朝客人潑咖啡。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名婦人與先生離異後疑似精神不穩，13日晚間前往桃園區某彩券行聲稱要買彩券，但婦人先前曾數度騷擾，業者將婦人列為拒絕往來戶，婦人暴怒下以咖啡潑灑客人，還辱罵店員「小王八蛋」、「生意不用做了」等語，最後竟然現場驅魔，業者打電話請警方處理，員警安撫無效後，取得家人同意下，將婦人強制送醫治療，才結束這場鬧劇。

▲桃園市1名婦人數度騷擾桃園區某彩券行，警方到場處理時還與員警辯論。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲桃園市1名婦人數度騷擾桃園區某彩券行，警方到場處理時還與員警辯論。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

桃園警方指出，這名年約60歲的婦人，13日晚間8時許到桃園區上海路上一家彩券行，攜帶行李佯稱要購買彩券，又辯稱是老闆娘要她搬過來住等語，因婦人曾數度騷擾彩券行，業者與店員已將其列為黑名單，拒絕賣彩券行給婦人，婦人暴怒之下，竟朝客人與店員潑咖啡，但客人與店員並未生氣，默默將櫃檯上咖啡擦拭乾淨。

▲桃園市1名婦人數度騷擾桃園區某彩券行，甚至還現場施法驅魔。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲桃園市1名婦人數度騷擾桃園區某彩券行，甚至還現場施法驅魔。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

婦人得理不饒人，還當場施法驅魔，口中念念言詞「小王八蛋」、「不賣彩券給我，打擾我發財，生意不用做了」等語，由於婦人在彩券行大聲喧鬧，影響其他客人，業者無奈打電話請警方到場處理。

員警到場後，婦人辯稱店家不賣她彩券才潑咖啡，員警與其先生連繫上，但先生說「受不了她已離婚，不想管她了」，後來與其兒子聯繫上，兒子同意北上桃園照顧，但因路程遙遠，員警最後徵得家屬同意下，將婦人強制送醫治療，終於結束這場鬧劇。

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