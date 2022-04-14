民調5.23％吊車尾　王浩宇如願退選：高雄真暖

▲桃園前市議員王浩宇。（資料照／記者吳世龍攝）

記者皮心瑀／綜合報導

桃園前市議員王浩宇宣布退出高雄市三民區民進黨市議員初選，但因未在提名協調截止日前申請，不得退選。民進黨中央14日公佈民調結果，王浩宇以5.23%支持度墊底，最終如願退出此次大選，並發表感言稱「高雄，真是一座很暖的城市。」

對於退選，王浩宇日前表示，自己有確認過相關規定，知悉民調將如期進行，但經思量整體席次與大選選情，考量民進黨整體席次與台派當選空間，仍做出公開退出初選的決定，但若通過初選，仍會落實對外承諾促成團結，全力輔選其它通過之黨內夥伴。

而今民調結果出爐，王浩宇說，過去六個月，面對史上最激烈的看板大戰、滿街的宣傳車、狂打的拜票電話，他堅持用最草根的選舉方式，風吹、日曬、雨淋，用410小時的街頭短講爭取選民認同，就算在公開退出初選的狀況下，仍有許多民眾願意在電話民調中表態支持，他的心中只有感激。「高雄，真是一座很暖的城市。」

王浩宇表示，謝謝每一個在這段時間給予寶貴意見、關心他的前輩，也謝謝這段時間承受他競選壓力的團隊夥伴，更謝謝每一位在路邊送飲料零食、在小吃店偷偷結帳、要老闆幫他加滷蛋、貢丸的民眾，讓他每天都有好心情，可以繼續勇敢面對更多挑戰。

王浩宇也祝福通過初選的黨內同志，未來三民區的議員選戰仍然艱困，8席變7席後台派當選的空間限縮，黨內的競爭在所難免、黨外的競爭更加激烈，期許大家在競爭中都能保持君子風度，與友黨團結合作、一致面對所有的挑戰。