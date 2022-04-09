王浩宇才宣布不選了！　民進黨「1原因」秒打臉：不得退選

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨籍桃園前市議員王浩宇登記參加高雄三民區市議員初選，不過，他昨（8日）拋出震撼彈，宣布退出三民區的議員選舉，引發外界關注。對此，民進黨發言人謝佩芬回應，由於王浩宇未在提名協調截止日（3月29日）前申請退選，因此依規定不得退選。

王浩宇昨日在個人臉書無預警宣布退選並透露原因，旅外台人無法歸國，高雄市的人口日前跌破270萬，選委會即將宣布議員整體席次從62席降為61席，減少的這一席確定在三民區，三民區應選席次，將從8席減少為7席，「參選時曾清楚表明，決定在三民區參選，是為了替民進黨爭取4+1的過半關鍵席次，是來開拓席次，不希望造成台派夥伴的相殘。」

王浩宇表示，經過民調評估，在席次減少過後，在民進黨高額提名下，無論他最後初選通過與否，都很可能造成黨內或友黨的夥伴無法當選，甚至造成國民黨席次增加、時代力量或民眾黨意外當選，已違背當初到高雄參選的目的。

「雖然已經努力了那麼久，包含400小時的短講，也繳了無法拿回來的50萬初選保證金。」王浩宇強調，為黨內的團結，避免競爭造成國民黨得利，在此宣佈退出三民區的議員選舉，即日起暫停所有的競選活動，並全力支持通過初選的黨內同志與夥伴，再次感謝大家這段時間支持，抱歉讓大家失望了。

▲王浩宇8日無預警宣布退出高雄市三民區市議員選舉，暫停所有競選活動。（圖／翻攝王浩宇臉書）

對於王浩宇無預警宣布退出三民區議員選舉，民進黨發言人謝佩芬回應，由於王浩宇同志未於2022年直轄市議員初選提名協調截止日（3月29日）前申請協調退選，而3月30日的中執會也已通過其候選人資格，因此，依規定不得退選，屆時仍會將他排入初選民調。

對於民進黨中央的決議，王浩宇今在臉書上表示仍會兌現承諾，「我還是會取消所有的競選活動，接下來就尊重大家的選擇，都已經清楚說明退出，應該不會有意外啦！但還是得尊重規定走完流程，支持勝出的夥伴，共同拼過半。」