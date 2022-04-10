不甩黨中央打臉！　王浩宇堅持退選：會全力輔選其它通過的黨內夥伴

▲桃園前市議員王浩宇。（圖／記者吳世龍攝）



記者杜冠霖／綜合報導

桃園前市議員王浩宇投入高雄市三民區民進黨市議員初選，不過，他8日拋出震撼彈，宣布退出三民區的議員選舉，卻馬上被民進黨中央打臉，王浩宇未在提名協調截止日前申請退選，因此依規定不得退選。對此，王浩宇表示，自己退選前即徵詢高雄市黨部相關規定，「考量民進黨整體席次與台派當選空間，仍做出公開退出初選的決定。」

王浩宇日前無預警宣布退選，並表示，旅外台人無法歸國，高雄市的人口日前跌破270萬，選委會即將宣布議員整體席次從62席降為61席，減少的這一席確定在三民區，三民區應選席次將從8席減少為7席，「參選時曾清楚表明，決定在三民區參選，是為了替民進黨爭取4+1的過半關鍵席次，是來開拓席次，不希望造成台派夥伴的相殘。」

民進黨發言人謝佩芬則回應，由於王浩宇同志未於2022年直轄市議員初選提名協調截止日（3月29日）前申請協調退選，而3月30日的中執會也已通過其候選人資格，因此，依規定不得退選，屆時仍會將他排入初選民調。

對此，王浩宇表示，自己退選前即徵詢高雄市黨部、中央組織部確認相關規定，並知悉民調將如期進行，本人仍為候選人、仍有機會通過初選。經思量整體席次與大選選情，考量民進黨整體席次與台派當選空間，仍做出公開退出初選的決定。

王浩宇坦言，目前民調結果尚未出爐，因民調仍將本人列入，將把支持民眾視為對自己的肯定，「若通過初選，也會落實對外承諾促成團結，全力輔選其它通過之黨內夥伴。」