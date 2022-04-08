快訊／震撼彈！王浩宇宣布退出高雄三民區議員選舉　即起暫停競選

▲桃園前市議員王浩宇投入高雄市三民區民進黨市議員初選。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

桃園前市議員王浩宇投入高雄市三民區民進黨市議員初選，不過，他今（8）日拋出震撼彈，宣布退出三民區的議員選舉，即日起暫停所有的競選活動。他指出，選委會即將宣布議員整體席次從62席降為61席，減少的這一席確定在三民區，由於不希望造成台派夥伴的相殘，因此決定退出。

王浩宇今在臉書PO文指出，衷心感謝，高雄人對浩宇的照顧。旅外台人無法歸國，高雄市的人口日前跌破270萬，選委會即將宣布議員整體席次從62席降為61席，減少的這一席確定在三民區，三民區應選席次，將從8席減少為7席。



參選時他曾清楚表明，決定在三民區參選，是為了為民進黨爭取4+1的過半關鍵席次，王浩宇說，他是來開拓席次的，不希望造成台派夥伴的相殘。

▲桃園前市議員王浩宇投入高雄市三民區民進黨市議員初選。（圖／記者吳世龍攝）

王浩宇表示，經昨晚最新民調評估，在席次減少過後，在民進黨高額提名下，無論他最後初選通過與否，都很可能造成黨內或友黨的夥伴無法當選，甚至造成國民黨席次增加、時代力量或民眾黨意外當選，已違背當初到高雄參選的目的。

「雖然已經努力了那麼久，包含400小時的短講，也繳了無法拿回來的50萬初選保證金。」王浩宇強調，為了黨內的團結，避免競爭造成國民黨得利，在此宣佈退出三民區的議員選舉，即日起暫停所有的競選活動，並全力支持通過初選的黨內同志與夥伴，再次感謝大家這段時間支持，抱歉讓大家失望了。

