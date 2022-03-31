柯文哲脫罩歡唱又有新影片　王浩宇點名高市府「請問罰不罰」

▲王浩宇又爆柯文哲12日在高雄脫罩歡唱，點名高市府「請問罰不罰？」（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

記者柯沛辰／綜合報導

繼台北市長柯文哲29日聯歡晚會上台未戴口罩高歌，桃園市前議員王浩宇30日又在臉書踢爆，柯文哲12日出席高雄的民眾黨活動「華山論壇」，期間率黨員們在台上群聚唱歌，卻全員未戴口罩，根本是製造防疫破口，「高雄市衛生局，請問罰不罰？」

王浩宇在臉書貼出一段影片，內容是柯文哲手拿麥克風，與民眾黨黨員在台上高歌，但周圍所有人都沒戴口罩。他質疑，指揮中心3月份明確規定，飛沫、呼吸空氣量大，所以唱歌須全程配戴口罩，但民眾黨12日在高雄舉辦華山論壇時卻沒遵守，「原來，防疫破口是自己製造的」、「這麼多人沒戴口罩的群聚，這樣OK嗎？」

王浩宇指出，「獅子王案，當初就是這樣的集體的在台上唱歌，最後造成嚴重的疫情擴散，有多人接連確診，造成全台幾百人死亡。高雄市衛生局，請問罰不罰？」文末，他更標記民眾黨三民區市議員參選人李佳玲，「Hello？」

▲王浩宇質疑民眾黨「防疫破口是自己製造的？」（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

高市府接到檢舉後，正依規定進行調查。

民眾黨高市黨部主委馮啟彥則向《中央社》表示，高雄市規定3月起致詞、演講等談話性工作可免戴口罩，直到3月22日才規定宴席不得逐桌敬酒敬茶。他指出，雖然規定未提到上台唱歌可否免戴口罩，但華山論壇是12日舉辦，當時仍可逐桌敬酒、上台致詞或演講，

馮啟彥說，雖然規定沒有提到上台唱歌是否免戴口罩，但既然可以逐桌敬酒、上台致詞或演講，如此近距離交流，加上致詞不用戴口罩，但唱歌卻要戴，未免太奇怪，因為兩者差別不大，「爭議這件事，真是無聊到極點！」