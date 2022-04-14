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兒童染疫重症比例高！有先天疾病要注意　醫師：有症狀速就醫

▲醫師指出，兒童染疫較成人轉重症的比例高，提醒家長要特別注意。(圖／慈濟醫學中心提供）

醫師指出，兒童染疫較成人轉重症的比例高，提醒家長要特別注意。(圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

近日全台Omicron單日確診人數持續攀升，至今已突破七百例，其中不乏十二歲以下無接種疫苗的兒童案例。花蓮慈濟醫院感染科何愉懷醫師指出，據目前已知的個案表現，染疫兒童與成人的症狀反應有些不同，較容易出現發燒、嘔吐、腸胃道症狀，也有部分個案有肌肉痠痛的情形。

Omicron變異株較Delta變異株的重症率低，但當體內並無抗體的兒童感染COVID-19（新冠肺炎病毒），患有先天心臟病、心血管疾病、糖尿病、氣喘，或是肺部、神經和代謝等相關疾病，都是病情進展成重症的危險因子；尤其年齡小於一歲的嬰兒，免疫系統尚未發育成熟，若不幸感染病毒，也是可能發展成重症的高風險群。

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何愉懷醫師特別指出，在感染後的二至六週，染疫兒童有可能會出現「多系統發炎症候群」，會持續發燒三天以上難以退燒，且進一步影響到中樞神經和血管，以及心臟、腎臟等器官，造成多系統的炎症反應；何醫師也請家長們不必太過擔心，COVID-19引起多系統發炎症候群的機率並不高，若是家中的孩子出現上述症狀，應立即就醫檢查。

感染Omicron後的症狀包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等，絕大多數的案例為輕症，而在部分兒童身上可能出現高燒至攝氏三十九、四十度，以及嘔吐和肌肉痠痛的情形，針對這個現象，何醫師推測與孩童沒有接種疫苗、體內並無抗體有關，因此染疫後反應較為激烈。

去年中的本土疫情，兒童染疫比例較今年這波還低，何愉懷醫師表示可能和不同病毒株的傳播速度與強度差異有關，Omicron的多輕症、高傳染性特徵，使疫情在學齡孩童之間蔓延開來。何醫師重複強調，自全球疫情爆發至今將近兩年半的時間，最重要的仍然是勤洗手、戴口罩，盡量使用肥皂或洗手乳清潔，在外不便則可以多利用酒精消毒，降低前往多人場所的頻率，減少染病風險。
 

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