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本土連日炸！兒童沒疫苗打家長怕　專家曝「這1動作」更重要

▲海山國小開學日防疫整備情形，學生戴口罩量體溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲本土疫情狂炸，兒童還沒有疫苗可打，讓家長相當擔憂。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內近一週累積3373例本土確診，疫情也迫使多所校園停課！不少家長憂心孩子年紀小還沒有疫苗打、老人不能打疫苗，身處危險中該怎麼辦？對此，前台大感染科醫師林氏璧引述2國家接種率及染疫死亡數據，要家長們不要過度擔心，「快帶長輩去打疫苗才是根本之道。」

林氏璧今（14）日在粉專表示，他很同意小兒科名醫黃瑽寧所說，12歲以下兒童並非新冠病毒重症及死亡高危險群，重症死亡率極低，因此爸媽不要太擔心，好好照顧身心健康多愛自己一點，快帶長輩打疫苗才是根本之道。

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他接著引述日本統計，小於10歲兒童目前已有91萬人確診，僅4例死亡，而這不是因為日本兒童廣泛注射後所得的數字，目前日本兒童施打一劑僅9%、兩劑2.6%。至於英國在今年第9～12週，小於18歲有23萬人確診，其中有1096人需住院，僅2人死亡。

▲▼醫院加護病房 ICU 護理師 防護衣 彰化員生醫院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲兒童染疫後重症死亡率極低，林氏璧要家長不用太擔心。（示意圖／記者屠惠剛攝）

林氏璧接著說，英國兒童打疫苗比例應只有個位數，因為多半兒童已經自然感染過了，「他們是兒童一週做兩次快篩，陰性就上學、陽性就在家休息，度過這個冬天的。」主要不是靠打疫苗，英國通過兒童疫苗施打是在Omicron疫情已和緩後才通過，也沒有非常鼓勵施打。

若是被醫師診斷「不適合打新冠疫苗者」，林氏璧認為，這可能是考量患者本身慢性病加上當時台灣沒什麼疫情下的回答。但現在開始應有一定機會接觸病毒，因此他建議再和醫師確認一下，是否真的不適合施打。越有多重慢性病的人，也正是染疫後高重症風險者，因此打疫苗能獲得的好處更大才是。加上目前疫苗種類多，絕對無法施打疫苗的禁忌者應該是沒有。

林氏璧直言，在討論停課標準前，應先將國外觀察到的兒童染疫死亡率、可能後遺症、疫苗有效性、可能副作用等全部攤開看，才可能有較科學及理性的對話，「否則，很容易被無限上綱的恐懼主導了你的想法。」

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