屏東極樂小吃部燒4縣市！老司機嗨玩後確診　恐怖病毒狂傳78人

▲九如可愛小吃部清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣政府12日公佈14例本縣確診個案，有7例與天上人間小吃部相關，4例為可愛小吃部群聚案，而天上人間小吃部群聚感染案累積已達43例（直接相關案例本縣37例、外縣市1例，延伸案例5例），為避免娛樂場所成為群聚感染破口，潘孟安縣長已責令警察局、衛生局、消防局、城鄉處等相關單位針對特殊娛樂場所加強防疫查核。

潘縣長表示，由於近來國內多起確診案與娛樂場所群聚有關，縣府依中央流行疫情指揮中心指引，加強稽查各類特定娛樂場所包括歌廳、舞廳、酒家、酒店、小吃部、夜店等，有無落實實聯制、工作人員與消費者接種疫苗狀況是否符合規定，並符合每周快篩自主管理，以阻斷可能的傳播鏈。

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此外，繼屏基疫情解除警報後，另請育嬰假確診的護理師母子(案27385、27386)及長治鄉一家三口（案27531、27532、27533），二採、三採均陰性，研判已無感染風險，經疾管署副署長莊人祥、傳染病防治醫療網高屏區指揮官陳垚生同意銷號。

屏東縣政府12日由副縣長吳麗雪召開線上直播記者會，說明疫情及防治作為。目前因有學童確診，縣內有3間小學共3班停課，205人居家隔離。全縣北中南3家醫院篩檢站持續開設(屏北篩檢站改為部立屏東醫院)，請足跡重疊者盡快前往篩檢，並請曾至相關場域民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫，持續落實防疫。

縣府疫調指出，天上人間小吃部7例中，案「28652」曾至該小吃部消費，「28313」為白牌車司機載送天上人間員工，另5案為確診者的親友或同事因接觸而感染，分別為案「28312」、「28522」、「28523」、「28651」、「28819」，有2人在居隔期間陰轉陽。

▲▼屏東市新天地KTV、米堤汽車旅館-屏東館。

另新增九如鄉可愛小吃部群聚感染4例：案「28309」、「28817」、「28818」及「28821」，其中案「28309」同時在可愛小吃部及天上人間小吃部服務。

案「28650」為4月2日確診的保五員警（案24016）同事，被匡列居家隔離，結果在居隔期滿前採檢呈現陽性確診。另有二案「28524」、「28820」仍在疫調中。

衛生局表示，12日共匡列202人採檢，有133人居家隔離，自主健康管理69人，確診者相關足跡包括新天地KTV、許家小吃、三媽臭臭鍋中正店、米堤Motel屏東館、東港第二市場、街頭牛肉爐、101卡拉OK、7-11海豚灣門市、米琪蚵嗲小吃部、上發五金購物、7-11鑫泰山門市、佳音英語萬丹分校、九如菜市場、華僑市場、7-11東寧門市等，均已陸續進行清消作業。

根據統計，整個極樂小吃部群聚案共延燒4個縣市，包含屏東本身、台南、嘉義、高雄，而截至今日為止，屏東共新增51例（天上人間相關43例、微風及可愛小吃部8例）、台南2例、嘉義縣1例、高雄24例，累計狂燒78例，目前仍持續再擴大中，4個縣市衛生局也正積極擴大匡列採檢中。