　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東極樂小吃部燒4縣市！老司機嗨玩後確診　恐怖病毒狂傳78人

▲九如可愛小吃部清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲九如可愛小吃部清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府12日公佈14例本縣確診個案，有7例與天上人間小吃部相關，4例為可愛小吃部群聚案，而天上人間小吃部群聚感染案累積已達43例（直接相關案例本縣37例、外縣市1例，延伸案例5例），為避免娛樂場所成為群聚感染破口，潘孟安縣長已責令警察局、衛生局、消防局、城鄉處等相關單位針對特殊娛樂場所加強防疫查核。

▲九如可愛小吃部清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

潘縣長表示，由於近來國內多起確診案與娛樂場所群聚有關，縣府依中央流行疫情指揮中心指引，加強稽查各類特定娛樂場所包括歌廳、舞廳、酒家、酒店、小吃部、夜店等，有無落實實聯制、工作人員與消費者接種疫苗狀況是否符合規定，並符合每周快篩自主管理，以阻斷可能的傳播鏈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲九如可愛小吃部清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲可愛小吃部 。（圖／記者陳崑福翻攝）

此外，繼屏基疫情解除警報後，另請育嬰假確診的護理師母子(案27385、27386)及長治鄉一家三口（案27531、27532、27533），二採、三採均陰性，研判已無感染風險，經疾管署副署長莊人祥、傳染病防治醫療網高屏區指揮官陳垚生同意銷號。

▲可愛小吃部 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲九如可愛小吃部清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣政府12日由副縣長吳麗雪召開線上直播記者會，說明疫情及防治作為。目前因有學童確診，縣內有3間小學共3班停課，205人居家隔離。全縣北中南3家醫院篩檢站持續開設(屏北篩檢站改為部立屏東醫院)，請足跡重疊者盡快前往篩檢，並請曾至相關場域民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫，持續落實防疫。

▲九如可愛小吃部清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣府疫調指出，天上人間小吃部7例中，案「28652」曾至該小吃部消費，「28313」為白牌車司機載送天上人間員工，另5案為確診者的親友或同事因接觸而感染，分別為案「28312」、「28522」、「28523」、「28651」、「28819」，有2人在居隔期間陰轉陽。

▲九如可愛小吃部清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼屏東市新天地KTV、米堤汽車旅館-屏東館。

▲九如可愛小吃部清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

另新增九如鄉可愛小吃部群聚感染4例：案「28309」、「28817」、「28818」及「28821」，其中案「28309」同時在可愛小吃部及天上人間小吃部服務。

案「28650」為4月2日確診的保五員警（案24016）同事，被匡列居家隔離，結果在居隔期滿前採檢呈現陽性確診。另有二案「28524」、「28820」仍在疫調中。

衛生局表示，12日共匡列202人採檢，有133人居家隔離，自主健康管理69人，確診者相關足跡包括新天地KTV、許家小吃、三媽臭臭鍋中正店、米堤Motel屏東館、東港第二市場、街頭牛肉爐、101卡拉OK、7-11海豚灣門市、米琪蚵嗲小吃部、上發五金購物、7-11鑫泰山門市、佳音英語萬丹分校、九如菜市場、華僑市場、7-11東寧門市等，均已陸續進行清消作業。

根據統計，整個極樂小吃部群聚案共延燒4個縣市，包含屏東本身、台南、嘉義、高雄，而截至今日為止，屏東共新增51例（天上人間相關43例、微風及可愛小吃部8例）、台南2例、嘉義縣1例、高雄24例，累計狂燒78例，目前仍持續再擴大中，4個縣市衛生局也正積極擴大匡列採檢中。

►住「萬里白宮行館」爽玩，一家四口才3999元！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
本土狂燒+551例！　17縣市「79張確診足跡」懶人包一次看
快訊／新北市府員工確診　衛生局證實了
快訊／大甲媽遶境「搶轎」傷3警　張安樂現身彰檢應訊
貸款戶注意！　央行總裁明示「貨幣政策將朝向緊縮」
3寶爸邀夫妻豪宅做客　深夜狂吸人妻胸部
快訊／9確診者到宜蘭　大量景點、小吃足跡曝
快訊／新店救護車急送患者　闖紅燈「攔腰撞轎車」
夜店辦追悼會「遺體站立睜眼」！　親友嚇到腿軟
快訊／今本土增551例！　17縣市確診數據曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮累計160確診！11校停課　5歲童也染疫...外師隱匿足跡恐挨罰

本土還沒到頂！前台大醫估「確診數破萬」可能性：會拖蠻久的

本土狂燒+551例！　17縣市「79張確診足跡」懶人包一次看

信眾齊聚嘉義奉天宮為大甲媽祝壽　盼疫情儘快結束

快訊／翠峰湖環山步道有確診足跡　上公廁2次「急拉封鎖線關閉」

膝蓋卡卡疼痛不用再忍！玻尿酸治退化性關節炎　免換人工關節

挪女舍部分供自主健康管理　淡大：誤會一場

懂力學！外送員1招解決「門把沒得掛」　千人笑跪了：竟是槓桿

教育部1員工確診！國際司辦公室急清消「相關人員改居家辦公」

「台積電10年後不一定仍風光」！名醫直球點出：年輕人問題在這

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

阿嬤喊吃飯！虎斑汪興奮衝刺　四腳離地「跑到飛」：我來了～

30歲前要存多少錢才合理？ 電商女秀存款！目標存2千萬

早餐被偷吃！2歲孫女崩潰大哭　2隻「壯碩嫌疑犯」躲陽台裝傻

妻生病變胖！哽咽憂尪不要她　他霸氣擁入懷：我要妳就好

花蓮累計160確診！11校停課　5歲童也染疫...外師隱匿足跡恐挨罰

本土還沒到頂！前台大醫估「確診數破萬」可能性：會拖蠻久的

本土狂燒+551例！　17縣市「79張確診足跡」懶人包一次看

信眾齊聚嘉義奉天宮為大甲媽祝壽　盼疫情儘快結束

快訊／翠峰湖環山步道有確診足跡　上公廁2次「急拉封鎖線關閉」

膝蓋卡卡疼痛不用再忍！玻尿酸治退化性關節炎　免換人工關節

挪女舍部分供自主健康管理　淡大：誤會一場

懂力學！外送員1招解決「門把沒得掛」　千人笑跪了：竟是槓桿

教育部1員工確診！國際司辦公室急清消「相關人員改居家辦公」

「台積電10年後不一定仍風光」！名醫直球點出：年輕人問題在這

大溪厝水環境教育園區啟用　嘉義市首座多功能休閒場域

「無腳本」演習再啟動！　台東縣災害防救實作演練今登場

兄弟投打失衡牛棚有點慘　打線連21局未得分！助總會擔心

藝術汪手交叉展現「從小到大腳印作品」　網笑讚：要裱框珍藏了

花蓮累計160確診！11校停課　5歲童也染疫...外師隱匿足跡恐挨罰

女神網紅愛上平庸劈腿男！怒控渣男慣犯「專撩兄弟對象」：全部通吃

本土還沒到頂！前台大醫估「確診數破萬」可能性：會拖蠻久的

擋小人！愛莉莎莎砸2萬4調套房風水　見「1改造」尬笑：很荒謬

KID「精蟲數又激增3倍」　周蕙一聽數字傻眼：膽固醇嗎？　

嘉鋼4月調漲售價8%～10%　Q2有望轉虧為盈

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

快訊／「本土狂燒+551」再創今年新高！另增112境外

他約到「兒子老師」5小時戰3次！網勸危險

快訊／台中+26　2美國學校家人確診全校停課

一夜連7震！　最大規模5.2、最大震度3級

社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝2條件

高中被叫醜八怪　爆乳美女12年後逆襲上表特板

即／高雄＋61再刷紀錄！海量足跡曝光

取消2人確診全校停課　最新修正草案曝

今本土增551例！分佈17縣市　新北162例最多

常喝珍奶「罹大腸癌機率高3倍」

陳時中：月底破千例幾乎一定會！「這4縣市」是高風險區

本土+439！醫喊有3症狀快採檢：保護自己與別人

染疫台商驚嘆：清冠一號救了我的命

記得儲水！台中4行政區4/19停水23小時　影響7.8萬戶

更多熱門

相關新聞

花蓮3條傳播鍊繼續燒　20張海量足跡曝：診所、夜市入列

花蓮3條傳播鍊繼續燒　20張海量足跡曝：診所、夜市入列

花蓮今（12）日新增30例本土個案，包括奧斯卡美式餐廳9例、慈濟醫院9例、補習班群聚7例、外縣市接觸1例，以及1名疫調中。稍早花蓮縣府公布20例從4/3-11日的確診足跡，共49處，請民眾多加注意，若出現症狀請盡快到就近的篩檢站做檢測。

松山確診警送贓證物　士檢緊急大清消

松山確診警送贓證物　士檢緊急大清消

停課標準明放寬！5張圖秒懂新規

停課標準明放寬！5張圖秒懂新規

快訊／台中男打3劑　疑北上聽阿妹演唱會確診

快訊／台中男打3劑　疑北上聽阿妹演唱會確診

即／菸商員工確診釀新傳播鏈？　衛生局回應了

即／菸商員工確診釀新傳播鏈？　衛生局回應了

關鍵字：

屏東確診天上人間染疫縣長潘孟安

讀者迴響

熱門新聞

19歲外甥被收留竟搞上舅媽　舅舅6槍轟頭斃了他

女星「走光片瘋傳」認了！

烏克蘭女被俄軍關25天　獲救發現9人懷孕

快訊／「本土狂燒+551」再創今年新高！另增112境外

《麻辣鮮師》胡凱欣宣布3度結婚！嫁32年前初戀

他約到「兒子老師」5小時戰3次！網勸危險

4家電是耗電巨獸　第1名每年多5千元

快訊／台中+26　2美國學校家人確診全校停課

一夜連7震！　最大規模5.2、最大震度3級

社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝2條件

樹林食品工廠氣爆！員工煮珍珠突然被炸死

高中被叫醜八怪　爆乳美女12年後逆襲上表特板

即／高雄＋61再刷紀錄！海量足跡曝光

取消2人確診全校停課　最新修正草案曝

分手宇宙人小玉近1年　網紅宣布懷孕：你們讓我勇敢

更多

最夯影音

更多
車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？
Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面