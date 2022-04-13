快訊／台中首傳官員確診！民政課一人染疫　南區公所3樓暫關閉

▲台中首傳公務員確診案，南區公所一人染疫，環保局急派員清消。（圖／環保局提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中首度傳出公務員染疫，南區公所一名工作人員確診，但中央未列案號，公所也將確診者辦公的3樓暫時關閉。南區區長陳佩玉表示，該名確診員工為民政課30多歲男性內勤人員，辦公區位於公所3樓，非第一線櫃檯服務人員，4月9日、10日曾與妻子前往小琉球旅遊，12日晚間自覺有疑似新冠肺炎症狀，自我快篩呈現陽性，經醫院PCR採檢於今日確診；其妻子12日自我快篩則是陰性，後續則視衛生局通知再進行進一步檢測。

民政局表示，台中市南區區公所昨(12)日晚間7點多接獲1名同仁回報，自覺有疑似新冠肺炎症狀，自我快篩呈現陽性，經通報1922由市府衛生局安排於12日晚上10時前往中山醫院實施PCR檢測，經醫院PCR採檢確診，東南區清潔隊也於今(13)日上午前往南區公所辦公大樓完成全面清消，後續將匡列接觸者進行採檢。

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陳佩玉指出，昨日接獲同仁通報後，已請該名同仁於PCR檢測結果出爐前，先行在家隔離，今日也啟動公所分艙分流作業，原3樓39名辦公同仁，其中18人改為在家居家辦公，另21人在辦公室，避免交互感染。

此外，3樓、4樓、5樓同仁禁止互相流通，分層隔離；而各課室公文之傳遞，則於各樓層樓梯間設置公文交換桌放置，不直接接觸。至於民眾洽公部分，則請民眾暫停前往3樓洽公（4樓以上正常洽公），3樓洽辦業務部分，由一樓服務人員代為收件並以電話答詢

民政局長吳世瑋表示，市府第一時間已通知南區公所啟動各項因應措施，並由環保局派員進行辦公處所全面清消，並以確診案例為核心，周遭相關人士將採PCR檢驗，其他同仁則以快篩為主，框列人數由衛生局核定及通知。