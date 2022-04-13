屏東「娛樂圈」46人染疫　警局長帶隊稽查堵防疫破口

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣(12)日確診人數新增14例，與「娛樂圈」相關案例累計46例，為降低特定娛樂場所傳播風險，屏東縣政府警察局晚上規劃所轄7個分局同步執行防疫臨檢工作，並與縣府相關單位配合共同前往中央流行疫情指揮中心列管之娛樂場所進行查核。

▲屏東縣政府警察局長劉印宮(左)帶隊稽查8大行業 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣警局長劉印宮12日晚親自率同屏東警分局與縣政府衛生局、消防局、城鄉發展處及勞動暨青年發展事務處等單位前往特定娛樂場所實施稽查，針對進入場所之顧客有無提供接種完整3劑疫苗及落實實聯制、與從業人員是否接種2劑疫苗且滿14天，如接種第2劑疫苗滿3個月者是否接種第3劑進行查察。

縣警局7個分局昨晚共動員97名警力，查察43間特定娛樂場所，26間娛樂場所已自行停業全面清消，臨檢過程發現1處營業店家未落實檢查顧客有無接種3劑疫苗證明，違反防疫規定，依法製單舉發。

劉局長表示，近期確診案例多為娛樂場所傳播鏈，依潘孟安縣長指示，全力與縣府單位聯合加強防疫工作查察，使業者與顧客務必落實中央流行疫情指揮中心之規範，同時呼籲民眾務必配合各項防疫規範，隨時做好清消工作及落實實聯制，保護自己也保護他人健康安全。