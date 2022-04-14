XL變S號！171cm長腿妹花3月狠甩20公斤　超健康瘦身法曝

▲3個月狠甩20公斤，從滿滿贅肉水桶腰變腰圍22吋水蛇腰（圖／天使妮提供）

記者黃宥寧／台北報導

「穿進S號就是爽！」身高171公分、25歲的Liana是國立大學企管、中文雙主修高材生，體重曾逼近80公斤，在親友催眠「妳不胖」之下，導致她爆肥，一路胖到脖子都不見，直到2年前，過完生日她驚覺自己真的很胖，火速以3個月時間瘦下20公斤，從XL號改穿S號。她在接受《ETtoday東森新媒體》訪問時，分享減肥技巧。

▼左圖為肥胖巔峰。（圖／天使妮提供）

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目前體重52公斤的Liana受訪表示，就讀大學時都是瘦瘦的身形，後來逐漸發福，但周遭親友都告訴她「妳哪有胖！」於是她就被催眠。直到，2020年初，她在疫情前到歐洲玩，短短幾個月讓她體重達到人生巔峰80公斤，直到同年8月過完生日，她才自覺真的變胖了，於是花了3個月減脂，再花3個月練腹肌，肚子最先瘦，然後是大腿變瘦，最後是手臂跟臉，短短3個月就甩了20公斤。

Liana指出，「飢餓減肥法」跟「正常健康減肥法」都試過，飢餓減肥法雖然可以達到目的，但長期只吃1.5餐導致情緒低落，甚至得諾羅送急診，搭配運動也練不出腹肌；後來實施健康減肥法，每天都正常吃，每週至少3次運動，不亂吃減肥藥、沒有埋線，穩定變瘦，胸部更沒有變小，因此也讓Lian愛上運動。

▼採取健康餐點 。（圖／天使妮提供）

Liana表示，剛開始的3個月，早餐只喝黑美式配茶葉蛋、中午吃澱粉、肉、2種顏色菜、蛋、晚上吃水果優格或是肉、菜、蛋，但完全不吃飯，改成地瓜、南瓜或馬鈴薯，但因為自己本身是愛吃鹹的人，因此也參考了韓國人減肥的菜單，偶爾吃泡菜跟泡菜豆腐湯，熱量偏低又好吃；在增肌期，晚上運動完會吃雞胸肉、優格或無糖豆漿止饑。

運動部分，因為本身膝蓋不好，於是果斷放棄跑步機，採取登山機，每次30分鐘，再來使用划船機，每次30分鐘，並搭配有氧運動，逐漸增加腹部訓練，每次運動都會進行1個小時，讓自己大爆汗。

▼171公分的Liana曾胖到快80公斤。（圖／天使妮提供）

Liana認為，胖胖的女生也沒有不好，國外也有許多棉花糖女孩，她認為自信才是最美，她從2019年底胖到2020年8月期間，也有被人數落「妳怎麼變胖這麼多」，也有不常見面的親戚會說「妳也變太肥了吧」，但當時的她都當作耳邊風，到了歐洲玩仍照常吃吃喝喝，直到過24歲生日，她想送自己一份禮物，因此才決定減肥。

最後她強調，「為自己減肥很重要，想成為理想中的自己；為他人減肥很容易陷入負面情緒裡跟失敗。」