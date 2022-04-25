陳時中揭3+4拍板關鍵：國際研究潛伏期2.9天「新加坡72小時放行」

生活中心／台北報導

確診人數連日飆破5000人，中央流行疫情指揮中心今（25）日公布縮短居隔為「3+4」，因需要作業時間，明日起實施，目前已居隔超過3天者，自4月27日開始解除隔離。陳時中透露，縮短居隔天數為3天的原因是國際研究潛伏期僅2.9~3.1天，之後連續快篩檢驗，可排除病毒往外傳播可能。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



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陳時中說，今早和地方政府開會討論衡量可行性，有些縣市希望能更積極把強制隔離幾乎都取消，但指揮中心並沒有這樣做，至於隔離3天是抓國際研究潛伏期都是2.9~3.1天，這時候大部分在第3天或第4天開始出門快篩，發病比例被驗出可能性已經超過8成，相對加上後續每天都驗，根據國衛院的研究和計算，連驗3天可排除大部分往外傳播可能性。

陳時中也說，大家常以新加坡作為例子，該國在做的時候也是3天、72小時驗陰就開始放行。

▲3+4方案說明。（圖／指揮中心提供）



陳時中表示，「3+4」方案自第0天起均須完成居家隔離，在家中是以一人一室為原則，不得外出，3天後可開始快篩，第4天起自主快篩陰性可出門，也可搭大眾交通運輸工具，外出全程配戴口罩，禁止到餐廳用餐、聚餐、聚會，前往人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。