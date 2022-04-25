1圖看懂居隔3+4新制！第4天起可搭大眾運輸外出「禁聚餐、餐廳內用」

▲3+4方案說明。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

確診人數連日飆破5000人，中央流行疫情指揮中心今（25）日公布縮短居隔為「3+4」，明日起實施，目前已居隔超過3天者，自4/27開始解除隔離。指揮官陳時中說，就算第4天快篩陰性，也不能聚餐、到餐廳內用，也建議不要到學校上課。

指揮中心今（25）日上午與22縣市政府討論相關方案，下午另與專家討論相關配套措施。指揮中心指揮官陳時中晚間在記者會公布會議結果，縣市首長與專家均同意簡化疫調與將居隔改為「3+4」大方向，即日起確診者足跡原則上也不再公布。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



陳時中表示，「3+4」方案自第0天起均須完成居家隔離，在家中是以一人一室為原則，不得外出，3天後可開始快篩，第4天起自主快篩陰性可出門，也可搭大眾交通運輸工具，外出全程配戴口罩，禁止到餐廳用餐、聚餐、聚會，前往人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

陳時中另補出，外出不包括到學校上課，因為專家認為上課風險相對高，因此在自主防疫期間，雖然沒有強制居家隔離，但還是以不到學校上課為原則。

至於境外移入為何不一體適用？陳時中表示，目前檢疫維持10+7是因為要嚴密監測在國外變異株情況，Omicron是否已有突變，都需要時間監視與觀察。