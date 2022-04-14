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大陸 大陸焦點 特派現場

上海目前重症9例「8例70歲以上」　均未打疫苗伴有嚴重基礎病

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲上海累計本土感染病例超過25萬例。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海疫情依然嚴峻，13日再度新增本土感染2萬7719例。據今（14）早記者會通報，除無症狀感染者外，在確診病例中絕大多數是輕型，目前有重型9例，其中8例為老年人，最大的為93歲，均未接種疫苗。另外，13日出院737例、解除集中隔離醫學觀察1萬5406例。

▲▼ 上海疫情，吳凡 。（圖／視覺中國）

▲上海除無症狀感染者外，在確診病例中絕大多數是輕型 。（圖／視覺中國）

在今早的上海疫情防控記者會上，市衛生健康委一級巡視員吳乾渝表示，目前，本土新冠感染者數量多，除無症狀感染者外，在確診病例中絕大多數是輕型，少部分是普通型，還有重型；目前有重型9例，均在定點醫療機構接受治療。

據介紹，這9例患者中，男性7例女性2例，其中1例33歲，其餘8例均為老年人，最小的70歲、最大的93歲，他們均伴有嚴重的基礎性疾病（比如重症免疫性疾病、晚期腫瘤、嚴重心腦血管疾病、重要臟器功能衰竭等等）以及高齡等高風險因素，且「均未接種新冠肺炎病毒疫苗」。

吳乾渝指出，針對本次疫情確診病例人數增多、涉及老年人數量上升、重型病例開始有所增加的情況，已統籌全市優質醫療資源，加強市公衛中心、瑞金醫院北部院區等8家定點醫院的救治力量，在治療新冠的同時，對這些患者原有的基礎性疾病開展多學科治療。

▲▼ 上海疫情，上海方艙醫院，上海康復者 。（圖／澎湃新聞）

▲越來越多康復者離開方艙醫院，回到家中 。（圖／澎湃新聞）

據通報，上海13日新增2573例本土確診、2萬5146例本土無症狀感染者。2573例確診中，2200例在閉環隔離管控中發現，259例在相關風險人群核酸篩查中發現，114例為無症狀感染者轉歸確診病例。2萬5146例本土無症狀感染者中，24548例在閉環隔離管控中發現，598例在相關風險人群核酸篩查中發現。

另外，上海13日出院737例、解除集中隔離醫學觀察15406例，他們將返回居住地接受健康監測。

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