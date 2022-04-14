登熱搜第2「沈可婷」是誰？　撞死8單車飆仔！詭異一字型騎法曝光

記者施怡妏／綜合報導

今日Google熱搜關鍵字出現「沈可婷」，排在第二名，許多人疑惑「沈可婷是誰？」這是一起發生在2017年馬來西亞的一場車禍，沈可婷是肇事女駕駛的名字，當時有30名青少年飆騎腳踏車，被22歲的沈可婷撞上，導致8死8傷，不過5年前的事件為何會登上熱搜，恐怕是因為這起案件實在充滿太多爭議。

時間回到2017年的2月17日，凌晨3點30分，年僅22歲的女駕駛沈可婷行經一上坡路段，碰到30多名青少年在新山內環公路夜飆腳踏車，由於該路段是彎道斜坡且十分昏暗，女駕駛來不及閃避迎面撞上，造成8死8傷的慘景，有6名死者當場死亡，另外2人則在送醫過程中過世。

根據外媒《星洲日報》報導，沈可婷原先被判無罪，但檢方兩度提出上訴，最後高等法庭推翻原判，改判她「疏忽駕駛導致他人死亡」，判處坐牢6年，罰款6000令吉（約新台幣4萬1179元），服刑完畢後吊銷執照3年，經過5年後，案件於昨（13）日審結。

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▲一群年輕人相約飆騎腳踏車。（圖／翻攝自IG／tenteraflyjb）

不過馬來西亞風行的「飆腳踏車」和台灣人的飆車不太一樣，當時的年輕人風行一種特技自行車，改裝腳踏車炫技，將雙腳翹起全身趴在自行車，呈現「一字線」飆速前行，其中很多自行車並沒有安裝剎車裝置。而這群飆仔還成立IG頁面「Gravity Bike Malaysia」，經常上傳飆速騎車的照片、影片，擁有6.9萬粉絲追蹤。

據了解，這群自行車飆仔常自稱「飛人軍」，經常於深夜在相關路段聚集飆騎腳踏車，也有人稱他們騎的車是「蚊型腳車」、「蚊車黨」，認為這群人擾亂公路行駛，就像是蚊子一樣討厭。

影片曝光之後，許多網友替女駕駛抱不平，「只能說活該，也可憐那位女司機，成犧牲者」、「我一次半夜三點，從麻坡巴莪山區趕回市區，就碰見一班五十多個屁孩在飆摩托，道路都給他們買了，過不了」、「不要把自己的生命開玩笑啊，傷了父母親的心啊！珍惜自己啊」、「其實最可憐的是女車主」。

▼ 沈可婷被判坐牢6年。（圖／翻攝自星洲日報）