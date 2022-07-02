被控性侵前議員之子　大馬歌手逾期滯台...3條通緝躲旅館持毒被逮

記者邱中岳／台北報導

馬來西亞籍31歲的創作歌手丘沁偉，接連沾惹詐騙募資、吸毒，甚至還被前議員的兒子控告性侵，最後遭警方逮捕，但沒想到丘卻又不知悔改，因涉及案件遭地檢署發布3條通緝，竟直接躲進中山區一家旅館，因為沒付清房費，所以旅館人員報警處理，警方還在桌上查獲毒品安非他命。

警方調查，31歲的大馬歌手丘沁偉，自稱「熊界天菜」、「暖聲熊男」，2009年來台唸大學，因《我們回家，好嗎》一曲在網路上爆紅，不料走紅後是非官司不斷，先被人指控借款拍MV、錄製專輯，卻沒有發行專輯，因而積欠友人債務。

▲大馬歌手丘沁偉日前因被控涉嫌性侵未遂，又投訴旅館未繳清房費被警方帶回。（圖／記者邱中岳攝）

事後又因持有毒品遭警方查獲，又因為被前議員楊實秋兒子指控「在交友軟體假冒女性」，涉嫌誘拐楊的兒子前往旅館企圖性侵，所幸楊極力反抗，所以才沒有得逞，但6月30日下午6時許，因投宿旅館未結清房租，飯店人員通知警方前往處理。

警方指出，在6月30日接獲飯店人員報案，有住客因積欠房租未繳清，警方前往現場處理，發現丘沁偉利用別人身份租房，還藉故拖延房費，還在房間內清查出毒品以及吸食器，且丘被警方查出為逾期居留身份，且又遭地檢署發布3條通緝。

丘向警方供稱，旅館是透過朋友協助租賃，桌上毒品並非自己施用，是1名男網友帶來要求發生「親密關係」，但是最後拒絕對方，不知對方竟然沒有帶走，但警方仍不採信，將丘帶回派出所。

警方查出，丘沁偉因爲馬來西亞籍，因居留證過期違法滯台，另外因涉及個資法、毒品以及傷害等罪嫌，遭士林地檢署、士林地方法院分別發布3條通緝，訊後也依照毒品、入出國及移民法移送法辦，另外遭發布通緝也將分別依規定解送歸案。

▼警方在房間內發現毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）