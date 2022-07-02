　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被控性侵前議員之子　大馬歌手逾期滯台...3條通緝躲旅館持毒被逮

記者邱中岳／台北報導

馬來西亞籍31歲的創作歌手丘沁偉，接連沾惹詐騙募資、吸毒，甚至還被前議員的兒子控告性侵，最後遭警方逮捕，但沒想到丘卻又不知悔改，因涉及案件遭地檢署發布3條通緝，竟直接躲進中山區一家旅館，因為沒付清房費，所以旅館人員報警處理，警方還在桌上查獲毒品安非他命。

警方調查，31歲的大馬歌手丘沁偉，自稱「熊界天菜」、「暖聲熊男」，2009年來台唸大學，因《我們回家，好嗎》一曲在網路上爆紅，不料走紅後是非官司不斷，先被人指控借款拍MV、錄製專輯，卻沒有發行專輯，因而積欠友人債務。

▲▼大馬歌手丘沁偉日前因被控涉嫌性侵未遂，又投訴旅館未繳清房費被警方帶回。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲大馬歌手丘沁偉日前因被控涉嫌性侵未遂，又投訴旅館未繳清房費被警方帶回。（圖／記者邱中岳攝）

事後又因持有毒品遭警方查獲，又因為被前議員楊實秋兒子指控「在交友軟體假冒女性」，涉嫌誘拐楊的兒子前往旅館企圖性侵，所幸楊極力反抗，所以才沒有得逞，但6月30日下午6時許，因投宿旅館未結清房租，飯店人員通知警方前往處理。

警方指出，在6月30日接獲飯店人員報案，有住客因積欠房租未繳清，警方前往現場處理，發現丘沁偉利用別人身份租房，還藉故拖延房費，還在房間內清查出毒品以及吸食器，且丘被警方查出為逾期居留身份，且又遭地檢署發布3條通緝。

丘向警方供稱，旅館是透過朋友協助租賃，桌上毒品並非自己施用，是1名男網友帶來要求發生「親密關係」，但是最後拒絕對方，不知對方竟然沒有帶走，但警方仍不採信，將丘帶回派出所。

警方查出，丘沁偉因爲馬來西亞籍，因居留證過期違法滯台，另外因涉及個資法、毒品以及傷害等罪嫌，遭士林地檢署、士林地方法院分別發布3條通緝，訊後也依照毒品、入出國及移民法移送法辦，另外遭發布通緝也將分別依規定解送歸案。

▼警方在房間內發現毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼大馬歌手逾期滯台 3條通緝躲旅館持毒被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
爸媽過世「他都在錄影」　庹宗康揭心聲：蠻痛苦的
戴資穎「背後擊球」讓辛度出界　外媒讚嘆：只能微笑以對
被控性侵楊實秋兒子　「熊界天菜」歌手躲旅館被逮
士林死亡車禍「保全無辜慘死」　肇事者：我要去救地球！
快訊／基隆外木山溺水！女客沒上岸　尋獲無生命跡象
要帶傘！雨彈不只侷限午後　連轟7天趨緩時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

移工組團改爆電動車辦比賽　炫彩車燈被盯上...警破非法改裝廠

亂倫性侵女兒還拍照！　狼父自認「情堪憫恕」求減刑...法官打臉

被控性侵前議員之子　大馬歌手逾期滯台...3條通緝躲旅館持毒被逮

高雄缺德工廠下雨天偷排廢油！　居民扮柯南蒐證...環保局開罰了

轎車高速撞2車「保全等紅燈無辜慘死」　肇事者：我要去救地球！

快訊／基隆外木山海興游泳池傳溺水！　女客離岸50公尺尋獲不治

閃燈路口不讓「2車對撞」　貨車一路搖晃衝民宅...路旁停車也遭殃

北港朝天宮行政大樓突冒濃煙　電器走火警鈴大作...8消防車搶救

北市轎車高速衝撞2車「1死1昏迷」　急剎狂冒白煙...恐怖畫面曝光

承德路清晨死亡車禍！轎車追撞休旅車噴飛夾困騎士　1死2輕重傷

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

「撿打火機」撞工程車2死　肇事砂石車司機呆站路邊

移工組團改爆電動車辦比賽　炫彩車燈被盯上...警破非法改裝廠

亂倫性侵女兒還拍照！　狼父自認「情堪憫恕」求減刑...法官打臉

被控性侵前議員之子　大馬歌手逾期滯台...3條通緝躲旅館持毒被逮

高雄缺德工廠下雨天偷排廢油！　居民扮柯南蒐證...環保局開罰了

轎車高速撞2車「保全等紅燈無辜慘死」　肇事者：我要去救地球！

快訊／基隆外木山海興游泳池傳溺水！　女客離岸50公尺尋獲不治

閃燈路口不讓「2車對撞」　貨車一路搖晃衝民宅...路旁停車也遭殃

北港朝天宮行政大樓突冒濃煙　電器走火警鈴大作...8消防車搶救

北市轎車高速衝撞2車「1死1昏迷」　急剎狂冒白煙...恐怖畫面曝光

承德路清晨死亡車禍！轎車追撞休旅車噴飛夾困騎士　1死2輕重傷

陸對港供電累計破3000億kWh　佔香港總用電量的四分之一

在地人最愛！台中「爆汁系」手工湯包　加上特製辣油、薑絲更涮嘴

快筆記！美國人氣冰「冰淇淋買1送1」不限口味爽吃半年

誰是當今羽壇女單前3名頂尖好手？戴資穎謙虛回應讓球迷讚爆

男星心肌梗塞逝世享年41歲！二胎女兒剛出生7個月…最後發文鼻酸

iPhone 1萬3有找！3C通路五款「小手機」優惠一次看

國際熱氣球嘉年華盛大開幕　20熱氣球台東鹿野繽紛升空

快訊／雨彈開轟！2縣市大雨特報　防雷擊強陣風

移工組團改爆電動車辦比賽　炫彩車燈被盯上...警破非法改裝廠

紐約反擊美最高法院！參院拍板：禁持槍進大眾交通等「敏感場所」

25歲正妹竟是販毒集團首腦　爽住豪宅！連花都紙鈔做的

社會熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

承德路轎車追撞休旅車噴飛夾困騎士　1死2輕重傷

4屁孩遭保大警痛毆　最新下場讓人傻眼

醫師偷吃人妻判賠　求「遮掩全名」法官不准

139縣道死亡車禍！　重機卡電桿陽光騎士身亡

酒後搭電梯門被夾頸　壯男痛毆老翁反被打趴在地

亂刷餐廳負評！手賤夫妻檔下場曝

全台最後公娼「桃園天天樂」今熄燈　負責人身分曝光

北市轎車衝撞2車畫面曝　煞車狂冒煙「害1死1傷」

保全等紅燈無辜慘死　肇事者：我要去救地球！

北部最大騙愛集團慘了　滿萬贈大咪咪抱枕　

背阿嬤照片徒步環島挨批作秀　15歲台南弟說話了

全聯收銀員辱女客是小偷　法院判賠「驚人金額」

更多熱門

相關新聞

2022年馬來西亞建材展　台灣精品榮獲3項傑出產品明星獎

2022年馬來西亞建材展　台灣精品榮獲3項傑出產品明星獎

由經濟部國際貿易局及外貿協會共同主辦，代表臺灣產製最高品質及形象的「台灣精品 (TAIWAN EXCELLENCE) 」，率領10家品牌廠商參加6月29日至7月2日在吉隆坡會展中心(KLCC)舉行的「馬來西亞國際建築、室內設計及建材實體展(ARCHIDEX)」，包括：凱撒衛浴、勝泰衛材、良品衛浴、杰利安科技、川富電機、耀主科技、景發鋁業、華彩塗料、台灣樸緻、生原家電等臺灣廚衛與建材產品。

為男房東爭風吃醋　7旬嬤熱湯潑情敵被判刑

為男房東爭風吃醋　7旬嬤熱湯潑情敵被判刑

5縣市通緝4處租屋躲警　男花蓮落網搜出毒品

5縣市通緝4處租屋躲警　男花蓮落網搜出毒品

女演員肚痛伸手一接：4個月胎兒掉掌上

女演員肚痛伸手一接：4個月胎兒掉掌上

台灣精品於馬來西亞舉辦健康樂活週　公益跳繩競賽刷新跳繩紀錄

台灣精品於馬來西亞舉辦健康樂活週　公益跳繩競賽刷新跳繩紀錄

關鍵字：

馬來西亞議員逾期居留通緝

讀者迴響

熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

Netflix大當機「全球傳災情」！原因是這部劇上線

上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

「7歲兒GG找不到」媽崩潰！醫一脫驚了：全淹進去

張美阿嬤農場遭爆非合法農場！農業處解釋了

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

失眠必吃「6大營養素」！營養師激推：一覺到天亮

老婦被A3影印紙砸死！嫌犯竟是補習班學生

店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

更多

最夯影音

更多
阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地
女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面