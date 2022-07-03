暑假到了！新北深夜改裝車飆仔擾民　金山警一晚攔檢取締44件

▲新北深夜改裝車飆仔擾民，金山警一晚攔檢取締44件。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／新北報導

暑假期間不少年輕人夜遊北海岸，但有少數車友卻違法改裝車體、排氣管、甚至超速、蛇行等不當行為，新北市金山警分局昨（2日）晚間偕同環保局共同執行聯合稽查，共計攔查83部汽機車，稽查非法改裝機車原廠排氣管16件，取締無照駕駛違規8件，超速20件，共開出44張告發單，以杜絕集體飆車事件發生。

▲金山警分局2日晚間偕同環保局共同執行聯合稽查。

金山警分局指出，透過路檢及巡邏等方式強力執法，除了在台2線沿線進行移動式測照取締超速違規，亦針對進入萬里、金山及石門地區改裝排氣管配合環保單位實施稽查。據統計金山分局今年迄今，已攔截近1922台違規車輛，並查獲265台非經審驗合格的改裝汽機車，通報環保局裁罰，以遏止青少年危險駕車、不當改裝車輛及車輛噪音妨礙安寧情形發生。

金山警分局長詹志文表示，為遏止暑假期間內非法改裝車噪音擾民或危險駕車等違（規）法行為，金山分局將持續編排防制危險駕車勤務，與環保局及監理所不定時實施聯合稽查，以確保轄區交通安全，還給民眾安寧的生活空間。

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