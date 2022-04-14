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歐美連「口罩都不戴」卻能降確診　荷蘭鄉民揭「共存世界現況」

▲▼荷蘭王后麥西瑪（Queen Maxima）4月11日參加2022國王音樂會，可以發現已經沒有人戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷蘭王后麥西瑪（Queen Maxima）4月11日參加2022國王音樂會，可以發現已經沒有人戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

台灣的防疫，現在正處於「清零」還是「共存」的十字路口，面對每天破百的確診數字，有人十分恐慌，卻也有人已經麻木無感，對此在PTT八卦板上，就有一位旅居荷蘭的鄉民發文，揭露「共存世界的現況」。（本文獲當事人授權提供）

荷蘭鄉民表示，以他所在的荷蘭為例，荷蘭是一個相當重商的民族，對於金錢、成本的觀念非常務實，因此這個民族性也反映在防疫的觀念上。

荷蘭鄉民指出，由於現在幾乎都是感冒症狀、死亡率很低，荷蘭人掐指一算，就會覺得不值得為了「小感冒」付出這麼大的防疫成本，所以現在整個社會共識就是「當感冒處理」。

荷蘭鄉民說，荷蘭人口1700萬比台灣少一點，疫苗以BNT為主覆蓋率第一劑 89.4% 第二劑 86.4% 第三劑 63.5%，官方公布每天確診幾萬幾萬，早就沒人在意，口罩早就都不用戴了，包括超市、室內場所、火車、電車、公車，都不用戴，只有搭飛機要戴，因為牽涉到其他國家的關係。

婦產科,醫院,醫生,孕婦,懷孕,問診,看醫生示意圖（圖／達志／示意圖）

▲在荷蘭只要沒有生命危險，一律先從家庭醫師看起。（圖／達志／示意圖）

荷蘭鄉民提到，關於荷蘭的醫療系統，除非是快死了，才可以直接叫救護車去大醫院急診，否則其他小病，一律要從家庭醫生看起，要見自己註冊的家庭醫生，要先在上班時間打電話預約，醫生助理「可能」會接電話，然後他「覺得必要的話」才會幫你約醫生，見到醫生大概也是幾天後。

荷蘭鄉民說，看到醫生後，可能也只是請你多喝水、多休息，也未必會開藥，這樣一折騰下來，有感冒症狀你還會想去看醫生嗎？所以多數人當然是自己在家多喝水休息就好了，「那會檢驗是不是那個病毒嗎？」

▲▼荷蘭超市可以買到居家快篩試劑，一劑2.99歐元左右。（圖／荷蘭鄉民提供）

▲荷蘭超市可以買到居家快篩試劑，一劑2.99歐元左右。（圖／荷蘭鄉民提供）

荷蘭鄉民接著提到，超市也可以自己買快篩 一個試劑2.99歐元，快篩有陽性的話，才會建議再去衛生局的篩檢站做免費PCR，但4月11日之後，新政策是居家快篩就可以了，除非要出國、要證明等特殊需求，衛生局不再提供非必要的免費PCR。

荷蘭鄉民最後強調，因為減少官方檢驗，所以本周每日確診數快速降低到1萬以下，只有居家快篩，當然也不用回報，最近流感也在流行，「一堆人根本不知道在咳哪種」，在家睡一睡，好了就好了，是不是那個病毒也沒人在意，共存的世界就是這樣，那官方公布的確診數還有什麼意義呢？

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