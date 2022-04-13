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新竹縣又增3學生確診！3學校、2補習班停課　累計已16校

▲新竹縣長楊文科。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣13日又出現3名小學生確診，同班師生非實體授課10天。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者柯振中／綜合報導

本土疫情嚴峻，全台連日新增數百名確診者。新竹縣府13日公布最新停課資訊，又有3間國小出現學生確診，同班師生停課10天，還有2間補習班因為小學生確診，也停課10天，截至目前為止，竹縣共有16間學校、教育機構停課。

新竹縣府表示，芎林鄉芎林國小有學生確診，確診學生的班級13日開始，至22日為止非實體授課10天。此外，冠希補習班也因為芎林國小的確診個案，9日開始至18日為止，非實體授課10天。

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至於為何是同一確診個案，芎林國小與冠希補習班的停課時間卻不同？新竹縣府解釋，因為學生離開學校、補習班時間有差異，因此停課時間不同。

新竹縣府說明，竹北市博愛國小也有學生13日確診，班級13日開始，至22日為止非實體授課10天。華盛頓美語班也因為博愛國小學生確診，12日開始至21日為止，非實體授課10天。

新竹縣府說，湖口鄉信勢國小有學生診，班級12日開始，至21日為止非實體授課10天。

▼竹縣目前共有16間學校、補習班非實體授課。（圖／新竹縣政府）

▲▼竹縣。（圖／新竹縣政府）

目前新竹縣府共有16間學校、教育機構的個別班級或全校停課，名單分別如下：

芎林鄉

◆芎林國小／1名學生確診，該班4/13（三）至4/22（五）非實體授課10天。

◆冠希補習班／因芎林國小確診個案，該班4/9（六）至4/18（一）非實體授課10天。

竹北市

◆博愛國小／1名學生4/13（三）確診，該班自4/13（三）至4/22（五）非實體授課10天。

◆華聖頓美語班／因博愛國小1確診生就讀，該班自4/12（二）至4/21（四）非實體授課10天。

◆成功國中／1名學生確診，該班級從4/8（五）至4/17（日），非實體授課10天。

◆極上塾成功分校補習班／因成功國中1學生確診，該生班級即日起至4/16（六）非實體授課。

◆紐約幼兒園／1名幼生確診，該班及接觸班級共2班，4/9（六）至4/18（一）非實體授課。

湖口鄉

◆信勢國小／1名學生確診，該班4/12（二）至4/21（四）非實體授課10日。

◆佳欣補習班／1名學生確診，該班4/12（二）至4/21（四）非實體授課10天

◆新湖國小／1名學生、1名老師確診，全校4/9（六）至4/18（一）非實體授課10天。

◆弘承補習班／新湖國小確診個案，該班4/9（六）至4/18（一）非實體授課10天。

新豐鄉

◆忠孝國中／1名學生確診，該班4/12（二）至4/21（四）非實體授課10天。

◆新豐國小／1名學生確診，該班4/12（二）至4/21（四）非實體授課10天。

◆牛津補習班／因新豐國小確診生就讀，該班4/12（二）至4/21（四）非實體授課10日。

◆聚集德非營利幼兒園／2名同班幼生確診，該班4/12（二）至4/21（四）採非實體授課10天。

◆明新科技大學／2名學生確診，4/12（二）至4/21（四）實施遠距教學。

◆仰德高中／全校採檢結果有2名學生確診，全校採非實體授課至4/18（一）。

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新竹縣停課新竹縣政府非實體授課確診

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