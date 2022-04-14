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母親節送禮密技「分期買無負擔」熱門網購3C刷花旗指定卡加碼1,000元　不限量輕鬆拿！

▲▼ 母親節送禮密技「分期買無負擔」熱門網購3C刷花旗指定卡加碼1,000元　不限量輕鬆拿！ 。（圖／花旗銀行提供）

▲每年一到母親節，通路實體門市或網路商店各種精選主打盡出，不少人會趁此好機會下手自己想要的逸品或是囤貨買一波。(圖／花旗銀行提供，下同)

消費中心／台北報導

每年一到母親節，通路實體門市或網路商店各種精選主打盡出，舉凡專櫃美妝保養、限定優惠組、明星商品加大版、健康保健品或美容小家電等，不但有特別組合包裝，更有「只此一檔」的下殺促銷，讓消費者可以用心動價格購入，攻略媽咪的心，荷包也開心，不少人也會趁機下手自己想要的逸品或是囤貨買一波。

想要感謝母親大人的辛勞，平時又說不出口的話，藉著母親節這一天大方表白！現在開始挑選不怕太早，各通路的母親節暖身檔期已悄悄開打，早鳥搶先一步，不只可以早買早享受，還有限定專屬好康優惠，再搭配「對」的信用卡，學會「大筆金額分期買」、「持活動指定卡別」這兩招，回饋只有更多。今年母親節就要刷花旗Easy購，禮物大方送到媽咪手中，回饋輕鬆入到自己口袋！

花旗銀行近日推出【刷花旗Easy購 輕鬆分期倍享回饋】活動寵愛卡友，不限卡別需登錄、單卡累積分期交易消費滿30,000元（含）以上，享加碼600元多選一即享券回饋；活動指定卡別: 花旗現金回饋卡、花旗饗樂生活卡、花旗超級紅利回饋卡、花旗紅利卡，單卡累積消費滿50,000元（含）以上，其中花旗Easy購分期又滿30,000元（含）以上，符合兩項指定門檻資格，最高可享1,000元多選券回饋！以上活動回饋與商店分期活動回饋可以重複取得，每卡擇優於活動期間限回饋乙次，最高回饋多選一即享券1,000元，想分期又想拿回饋的卡友們快來登錄吧！

▲▼ 母親節送禮密技「分期買無負擔」熱門網購3C刷花旗指定卡加碼1,000元　不限量輕鬆拿！ 。（圖／花旗銀行提供）

以iPhone 13 Pro Max新推出的松嶺青色最高規格容量1TB為例，官網售價54,400元，大容量、大螢幕、新款顏色絕對能擄獲媽媽的心！想要無痛送禮給媽媽享受最好的話，可以選擇刷卡分期付款可以減輕負擔，搭配花旗信用卡更划算，最高可享2,500元回饋，高達5%回饋！

花旗卡友於6/30前在Apple直營店（含官網Online Store）、Studio A單筆分期滿3萬元享最高1,500元電子即享券(限量需登錄)！同時，在5/31前登錄【刷花旗Easy購 輕鬆分期倍享回饋】活動，單卡累積分期交易消費滿30,000元（含）以上，再加碼600元多選一即享券回饋；手邊若有活動指定卡別，包括花旗現金回饋卡、花旗饗樂生活卡、花旗超級紅利回饋卡、花旗紅利卡等其中一張，單卡累積合格消費滿50,000元（含）以上，其中花旗Easy購分期又滿30,000元（含）以上，符合兩項指定門檻資格，最高可享1,000元多選券回饋！商店回饋搭配【刷花旗Easy購 輕鬆分期倍享回饋】活動加碼回饋，共計回饋高達2,500元，5%回饋拿好拿滿！

除此之外，花旗給網購族的回饋更是享不完！想要一指下單網購送媽媽好禮，可以留意花旗攜手的３大網購通路，即日起至4/30，PChome線上購物刷最高享15%回饋，單筆分期滿15,000元享2,300點P幣；Yahoo!奇摩購物中心/超級商城最高享10%回饋，單筆分期消費滿5,000元，享500點超贈點回饋。以上活動皆限量且須登錄，趕緊上網挑選母親節大禮！更別忘了登錄【刷花旗Easy購 輕鬆分期倍享回饋】活動，指定卡別消費滿額，最高再享加碼1,000元多選券回饋！

此活動單卡累積合格消費達檻，享回饋1次，如2卡個別累積合格消費達檻，享回饋2次，以此類推！多卡在手，倍享回饋！母親節送禮也不忘幫自己拿回饋。(每卡擇優回饋，恕不得重複回饋，每卡於活動期間限回饋乙次，最高回饋多選一即享券1,000元)

舉例來說，小花擁有兩張卡，其中A卡累積分期交易消費滿30,000元（含）以上，享600元多選一即享券回饋；而B卡為指定卡且累積消費滿50,000元（含）以上，其中分期又滿30,000元（含）以上，符合兩項指定門檻資格，最高可享1,000元多選券回饋，小花共計可獲得1,600元回饋。每卡於活動期間也限回饋乙次。

▲▼ 母親節送禮密技「分期買無負擔」熱門網購3C刷花旗指定卡加碼1,000元　不限量輕鬆拿！ 。（圖／花旗銀行提供）

母親節檔期活動越推越早，甚至是提前一個月開打，不管是美妝保養明星特價組、美容家電或智慧多功能廚房家電，有些早鳥優惠已經可以先搶起來，最關鍵是要刷「對」卡才是真的更省。而擄獲媽咪該送什麼好，不妨從喜好、興趣來挑選，也可以參考熱門送禮排行榜，送禮送到心坎裡，與媽咪一起開心度過溫馨佳節。立刻登錄【花旗Easy購 輕鬆分期倍享回饋】活動官網>> www.citibank.com.tw/e3

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關鍵字：

花旗Easy購花旗信用卡刷卡分期母親節

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