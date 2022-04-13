李㼈代言法務部「戒菸就贏」第10年　戒菸成功「真男人！」

▲李㼈代言法務部「戒菸就贏比賽」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

為了鼓勵收容人戒菸，並保障不吸菸者的健康權，法務部13日與衛福部國健署、董氏基金會共同舉辦「2022戒菸就贏比賽」。法務部長蔡清祥特別鼓勵收容人倆倆報名參加，成功戒菸的話，除了能當成母親節最好的禮物以外，更有機會獲得豐厚獎金30萬元。藝人李㼈也分享自己成功戒菸的經驗，連走在路上都被阿婆拍肩膀稱讚「真男人！」

法務部自2010年起舉辦收容人「戒菸就贏比賽」，並提供各項獎勵措施，成功協助收容人的吸菸率大幅下降。由於去年疫情影響，沒有舉辦，但今年法務部特別加碼，「成功戒菸組」除了有機會抽中全國最高獎金30萬元以外，還有機會抽中6組的6萬元獎金；此外，也能參加「法務部收容人專屬成功戒菸特別獎」3萬元或6組6千元獎金。

法務部長蔡清祥表示，「收容人如果可以從戒菸這個活動的參與，導向正向的轉變，是非常有意義的。鼓勵收容人同學都來參與，今年還有更優厚的獎金來鼓勵。我相信對他們來說，可以從啟發、人生的改變這個點開始，會有很好的收穫。」另外蔡清祥也鼓勵收容人報名，可以當成母親節送給媽媽最棒的禮物。

至於國民健康署吳署長昭軍表示，感謝法務部對收容人健康的照護，積極辦理矯正機關菸害防制相關措施，並設置無菸工場協助收容人戒菸，本(111)年將再次與法務部攜手合力推動「2022戒菸就贏比賽」，希望透過親情關懷，幫助收容人戰勝菸癮，重返社會。

藝人李㼈自2010年首度參加就成功戒菸，至今已經超過10年，他也是歷年來的戒菸活動最佳代言人。他這次也分享戒菸成功的好處，包含：一、呼吸順暢、精神一級棒。二、沒有二手煙及菸臭味。三、讓媽媽安心、讓孩子開心。四、省錢，不受菸癮控制。五、贏得婆婆媽媽的稱讚。

▼李㼈說自己戒菸成功，有次走在路上被阿婆拍肩膀大讚真男人。（圖／記者吳銘峯攝）

