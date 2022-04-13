連慶2週母親節吃美食　桃園「統領」食在有禮再一波

▲桃園「統領」食在有禮再一波（湯明茶樓）。（圖／統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不再讓疫情波及慶祝母親節的歡樂日子！桃園統領廣場為迎接母親節來臨，除了推出許多購物優惠，14日起迄5月9日，再次推出好評如潮的「食在有禮享7折起」活動，於母親節犒賞媽咪豐盛饗宴，讓媽咪連慶2週佳節盛宴，全家吃得開心又盡興。

▲桃園「統領」食在有禮再一波（牧石）。（圖／統領提供）

桃園統領廣場13日表示，一年一度的母親節即將來臨了，雖然疫情仍未熄，但更不能忘記要給辛苦的媽媽，表達由衷的感謝與心意、為媽媽們營造過節的儀式感與溫馨歡渡難忘的母親佳節。桃園統領廣場於14日起迄5月9日，推出為期26天的多項特惠活動，消費門檻低回饋好入手給您很有感，此外還加碼來店滿額禮等好康。

▲桃園「統領」食在有禮再一波（饗泰多）。（圖／統領提供）

除了購物優惠，母親節一定犒賞媽咪豐盛的饗宴，桃園統領廣場再次推出好評如潮的「食在有禮享7折起」優惠活動，包括：銀座杏子日式豬排、Moi cafe、紅龍鐵板燒、湯明茶樓、牧石鍋物、原燒、饗泰多、果然匯…等知名餐飲，不論是中西式、日式、泰式、鍋物燒烤還有蔬食，都讓媽咪有多樣選擇，讓媽咪連慶2週佳節盛宴，吃得開心又盡興。