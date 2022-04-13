蔡英文因疫情居家隔離　民進黨2022選戰佈局「節奏放慢」不急亮牌

▲民進黨秘書長林錫耀回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對2022年底選戰佈局，民進黨秘書長林錫耀13日中常會後接受媒體訪問時表示，在野黨提名沒有民進黨快，因此選舉步調是有放比較慢，他也坦言，台中市長的佈局本來要出來，但因為兼任黨主席的總統蔡英文近來因為疫情因素居家隔離，所以進度上會有所影響。

林錫耀表示，他知道大家很關切年底選戰佈局，但必須要老話重談，民主政治選舉固然很重要，但是台灣這些年，應該是幾十年來，大家對選舉過熱，導致常常一年前就好像就要提名，就要做好準備，他覺得應該冷下來。

林錫耀說，他希望慢慢回歸到民主國家常態，大家很關切他也知道，但這次選舉佈局節奏，其實不容否認比較慢。他說，台灣面對的問題挑戰非常多，不僅是防疫，國際局勢變化一波接一波，美中貿易戰到俄烏大戰，影響物價跟各方面股市經濟等，不僅是內有疫情，外有戰情，對台灣衝擊影響都很大。

「在野黨提名也沒有比我們多跟快，因此選舉步調是有放比較慢。」林錫耀表示，選對會每次開會假如針對哪些縣市有特別成立小組，那可能時機、條件比較成熟，而直轄市上次選對會針對六都提名了兩都，還有四都，這些都由由主席親自來進行徵詢協調工作。

至於北部三都，林錫耀表示，連動性很高，複雜度也很高，重要性高，北部三都某種程度基本考慮是，一方面不急，一方面也多觀察「以靜制動」，不必太早出牌；而台中部分，也許可以盡快，蔡英文本來可以比較快一點處理，但是大家也知道隔離問題，可能會慢一點。

林錫耀也說，國民黨整個也慢下來，本來要提名連任縣市也放著不處理，那民進黨會看國民黨狀況再來決定，會看時機是否成熟，考慮的重點在這裡，太早翻牌不見得會有多大好處。

至於新竹跟彰化，林錫耀說，這牽涉升格問題，上次講照時間推算都來不及了，半年前公告還可以但是選區公告要半年前，可是選區調整要有作業時間，目前已經四月了，四月如果沒有確定升格，基本上今年升格是已經來不及了。

林錫耀說，那既然這樣，那就可以啟動相關的選舉徵召提名作業，不過今天中常會把下週中執會往後延了，他終究還是要尊重中常會、中執會的職權。