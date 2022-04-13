中央地方政府機關全淪陷！已11人確診　蔡英文、沈榮津等3高層都隔離

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌近日定調我國防疫政策調整為「重症求清零，有效控管輕症」後，本土確診數有上升趨勢，中央行政單位、立法單位也都有確診案例。統計截至13日中午，總統府、行行政院、立法院，以及雙北市政府，累計已9人確診，包括總統蔡英文、行政院副院長沈榮津等共3名高層官員進行居家隔離。

蘇貞昌日前表示，自今年初以來，本土確診2000多例鍾有5例是中重症，99.7%以上為無症狀或輕症，因此現階段目標為「重症求清零，有效管控輕症」，防疫策略以「減災」為目標，非追求全面清零，但也不會放任病毒肆虐式的「與病毒共存」。

近來台灣本土的確診極少出現中重症，但確診數確實有上升趨勢，就連總統府國安會、行政院、立法院與雙北市政府都有出現確診個案。根據統計截至13日中午左右，我國行政與立法系統（總統官邸出現確診足跡不計入），共計已有9人確診。

首先，總統蔡英文在連假期間4月4日，與11名家人在官邸進行午宴，其中一位家人在8日身體不適到醫院就醫篩檢後確診，而為安全起見，蔡英文也即刻進行快篩、PCR檢測，更馬上啟動14天隔離，將隔離至14日，並再進行7天自主健康管理。

在總統府方面，13日1名國安會成員於凌晨通報確診，該名員工近日之密切工作接觸者，包括相同辦公室、有業務往來者，共15人（昨天快篩皆為陰性），自今（13日）起居家隔離，不到總統府上班，並等候疫調單位通知。

在行政院方面，10日公布有3名駕駛確診，而13日再公布有1名工友確診。行政院除了立即成立PCR篩檢站外，院內800多名員工自11日至13日共分3批進行採檢，共11人居家隔離，有5人因同住宿舍進行自我健康監測；而行政院副院長沈榮津、副秘書長何佩珊進行居家隔離，秘書長李孟諺則自我健康監測。

▼總統蔡英文與行政院副院長沈榮津近日一同出席公開活動。（圖／總統府提供）



在立法院方面，日前國民黨立委廖國棟的2名國會助理確診，台北市政府立即匡列175人居家隔離、並發送2062則細胞簡訊提醒足跡重疊者；而後廖國棟本人也「陰轉陽」確診，住進台大醫院。

在雙北市府方面，台北市政府12日公布有1名產發局員工確診，該員工平時辦公空間位於市府大樓10樓，該樓層也馬上進行軟性封鎖，而12日晚間北市也再度傳出另1名新工處員工確診，6樓辦公樓層也立即進入軟性封鎖。

12日新北市府主計處1名科員也確診，該員工住在板橋，9日覺得身體不適，但沒有去看醫生，連續4天沒有進入辦公室，直到11日做了PCR結果為陽性才通報。

▼行政院秘書長李孟諺。（資料照／行政院提供）

