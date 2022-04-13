民進黨初選違規看板氾濫不拆除　台南藍軍怒批圖利一黨！

▲台南市議會國民黨團議員，要求市府對於違法選舉廣告物全部拆除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市議會第3屆第7次定期大會13日開幕，國民黨團砲火聚焦違規選舉廣告，黨團強調上次議會大會決議要嚴格拆除違規廣告板，可是目前民進黨初選，參選人跟市長和立委合照廣告看板滿天飛，市府不拆置台南市廣告物管理自治條例何在？黨團怒批為一己之私，圖利民進黨，特提案要求市府依法嚴格執行。

議員蔡育輝指出，去年議會定期大會，就特別針對選舉廣告看板拆除問題進行討論，並做成依法拆除的決議，現在民進黨正在進行初選，選舉看板到處掛，民進黨看板幾乎都是跟市長或立委合照，違規看板之多不但有礙市容觀瞻，更影響公共安全，台南市府行政單位卻視若無睹，拆除違規廣告速度慢如蝸牛，台南市明明訂有廣告物管理自治條例，市府卻為了圖利民進黨參選人，不積極拆除，特別聯手無黨提案，要求台南市府嚴格依法拆除。

張世賢表示，白河公所改建工程已延宕1年多，因物價波動無廠商願意投標，從原本設計案1坪11萬，飆升到16萬，因此無廠商願意投標，目前改建金額尚缺4500萬元，請市府追加預算，市府若要拆除看板請不要分竹架和鐵架。

林燕祝說支持拆除影響市容觀瞻和公共安全的違規看板，議會已有決議根本不應再討論此問題，但很多人反映私人土地看板有當舖、有建設公司，都沒動到，應一視同仁全部拆除。

謝龍介表示，台南違規看板總數超過20萬件，市府怎拆得完？但去年議會就通過決議就立刻拆除違規看板，他以身作則，已先將服務處看板下架，並依法申請廣告物雜項執照，他應該是台南市第1位依法申請的候選人，對於選舉廣告拆除惹眾怒，他請台南市長應要有擔當做市府執行單位的後盾。

尤榮智說，去年定期大會議會就決議，違法廣告就是要依法辦理，他過年前只掛了三塊恭賀新喜看板，因為議會決議他守法，至今都沒有掛半塊，請市府還是應依法執行。

方一峰說，國內明明有很好的民政系統，違規就請民政系統區公所或清潔隊拍照，要求違規者自行拆除，而不是用市庫市民納稅錢來拆除，否則台南市做一條路都說沒錢，卻把錢花在拆除違規選舉廣告上，選民是無法認同的。

林美燕也說，上次決議引眾人不斷發言，市府應訂清楚辦法讓大家知道該怎麼做，公部門人力有限，無錢無人一定執行力慢，應由違規者自行拆自行付費。

許至椿說檢舉沒完沒了，違規就是影響公共及交通安全，當然應該拆除，民進黨卻為了初選選舉廣告氾濫，為難環保和工務局，只要違反道路違反交通安應全都拆除。

盧崑福說，民進黨參選人一個人就搭了一百多塊違規選舉廣告，很多選民都看不下去，請民進黨參選人自重。

王家貞表示，請民進黨不要縱容違規選舉廣到處懸掛，該拆就拆，市府不應選擇性執法。

蔡淑惠則說，公園是市民休閒遊憩的最棒空間，現在則成了民進黨參選人造勢的場所，選舉旗幟到處插，不但有礙觀瞻，還製造危機，應該全部拆除。

李中岑說，安南區違法的選舉廣告就同一人，她們這幾位守法的人都不敢亂掛，選民還開她們玩笑說太守法了，都沒看板好像不選了一樣，其實他們是因為議會決議依規定進行，不敢豎立看板，配合建立乾淨整齊並安全的市容。

議員紛紛發言踴躍議程卡關，議長郭信良請議員們不要再發言，針對選舉看板拆除紛爭做出決議，只要沒有跟市府公部門提出申請，選舉廣告不論掛在公地或私地，危害公共安全都屬違法，不只拆竹架看板，鐵架看板也一律拆除，若已開單仍在犯，則應予嚴懲。