快訊／接棒陳時中任衛福部長？　邱泰源：我不關心這件事

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／接棒陳時中出任衛福部長？　邱泰源：我不關心這件事

▲▼社會福利及衛生環境委員會 立委邱泰源 傳接衛福部長。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱泰源傳將接任衛福部長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部長陳時中12日鬆口，曾與總統蔡英文談過參選台北市長議題，名嘴邱明玉爆料未來可能由民進黨不分區立委邱泰源接任衛福部長，引發政壇熱議。對此，邱泰源13日上午在立法院受訪並未正面回應，僅稱「我不關心這件事」，他是醫師公會的理事長，也是立法委員，關心的是為醫療找出路、為人民謀幸福，自稱自己只是「醫界小小的一份子」。

邱泰源今天上午被媒體問及，是否曾被徵詢接棒衛福部長職務？邱直言，「我不關心這件事，我關心的是國家重要的議題，是不是每個人都準備好扮演他最重要的角色」，例如他醫師公會的理事長也是立委，最重要的是把醫療量能結合，配合疫情指揮中心的政策，照顧人民的健康，另在衛環委員會裡面，則要做醫療找出路、為人民謀幸福的工作。

媒體追問，衛福部長也可以為人民謀幸福？邱泰源表示，「任何一個職位都可以為人民來努力」；至於是否有意願接任衛福部長，邱說，他在台大醫院做了30年醫學教育工作，希望培育出來的人才都能夠好好照顧病人，希望所有國民由生到死的照顧，可以獲得最好、最有尊嚴的治療和照顧，「這是每個醫療人員，包括我自己是一個小小的、醫界的一份子，也會跟大家一起努力」。

媒體再問，是否曾與蔡英文談過接任衛福部長一事？邱泰源並未正面回應，僅說，「不要去談這個，我們談的是怎麼樣把防疫做好，這才是比較重要」，另又岔開話題表示，大家可以看他今天質詢的PPT，總統非常關心醫界和防疫，與醫界在疫情的溝通非常通暢，而且醫界也都了解總統高瞻遠矚，像她最近提出「新台灣模式」，醫界一定配合蔡總統，共同守住人民的健康，守住疫情。

此外，對於媒體問及，是否支持陳時中選台北市長？邱泰源說，當然，陳時中在防疫等各方面表現非常令人敬佩，是非常適合擔任首長的人選。

▼邱泰源接受媒體時事訪問，對於接任衛福部長一事，直言不關心這件事。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼邱泰源接受媒體時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

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