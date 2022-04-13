追加預算挨轟！柯文哲反譏「選錯總統」　議員飆國罵：誰在當市長？

▲台北市長柯文哲13日赴北市議會民進黨團報告。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲過去誇口任內不會追加預算，但13日赴民進黨團報告時，24案裡有多達14案要追加預算，讓議員相當不滿。簡舒培直言，因為柯聽到要追加預算就生氣，導致沒有局處敢提，但最後仍要追加、錢都白花了，怒嗆柯市民選錯人；沒想到，柯反酸「是選錯總統」，引來李建昌不滿，怒飆國罵直斥太離譜。

簡舒培表示，這次的預算報告沒有力行國小活動中心，你知道它標不標得出去？它一樣流標，它再去問廠商要多少錢，追加1.6億之後現在要再追加1.2億，「裝肖欸，預算一再追加都是因為柯文哲，都是因為你聽到預算要增加就生氣，沒有人敢告訴你，這1.2億白花的」，如果去年中的時候就追加1.6億，力行國小就發包出去，廠商就要做了。

簡舒培接著舉動物之家的例子，去年如果追加2.2億，工程發包出去，就可以做，我們還需要再追加嗎？當然要再追加，但廠商已經發包出去，廠商也有要承受的。

面對對面一排官員頻頻搖頭，簡舒培說，如果她講的不對，黃珊珊都搖頭，你們就應該辭掉現在這位子不要做了，因為廠商一直在追加預算，你們編再多給我都發包不出去，都不是我們的錯，市長都沒錯，市民的不對是選錯人。

這時，柯文哲小聲碎念了幾句，議員詢問下，民進黨團總召江志銘說到，「市長說選錯總統」，引來簡舒培不滿，直言現在是在台北市欸，誰在做市長啊？動物之家發包不出去是總統的事？力行國小活動中心標不出去是總統的事？

李建昌則用台語怒斥，「太離譜啦，幹」，直言柯文哲曾在議事廳說追加預算在他任內絕對不會發生，「結果今天送這東西過來，實在有夠離譜，去調音檔」。

簡舒培說，力行國小就是最確切的案子，如果去年6月追加了，它就發包出去了、就蓋了。力行國小是文山區最大的學校，孩子都沒有活動空間，每次辦活動都在路上，你們就瞎了眼，市長，這就是你的追加預算。