萬華堤外便道出事！水肥車駕駛逆向闖機車道　2騎士慘遭擊落

記者黃宥寧／台北報導

嚇死！北市萬華區今（13日）上午7時許，62歲林姓大貨車駕駛沿堤外便道南往北行駛，因不熟悉路況，從桂林疏散門處不慎逆向駛入機車專用道，導致53歲林姓騎士、45歲陳姓騎士遭撞連人帶車倒地，所幸送和平醫院後並無大礙。萬華交通分隊表示，後續將對林姓大貨車駕駛依道路交通管理處罰條例第45條「不按遵行方向行駛」、「汽車行駛機慢車專用道」舉發違規。

▲62歲林姓大貨車駕駛，因不熟路況，逆向駛入機車專用道，2名騎士遭追撞 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

萬華交通隊指出，林姓水肥車駕駛案發後餘悸猶存，因第一次行駛該路段，不熟路況才會逆向駛入機車專用道，導致沿堤外便道北往南行駛的導致53歲林姓騎士、45歲陳姓騎士遭追撞，所幸雙方送醫均無大礙。

警方到場後，立刻依道路交通管理處罰條例第45條「不按遵行方向行駛」、「汽車行駛機慢車專用道」，對林姓駕駛舉發違規。

▼2名騎士遭水肥車逆向追撞 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事故發生後，大貨車駕駛在迴車過程時，右後輪陷入右側路緣低窪處無法進退，警方也迅速管制現場車流動線，並派遣拖吊車協助排除狀況，以恢復交通。

▼水肥車逆向追撞機車騎士 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，萬華分局呼籲用路人，應遵守標誌標線規定並留意前方路況，如不慎逆向行駛封閉道路，應減速向路側停靠，做足相關警示後等待警方到場協助，以確保用路安全。