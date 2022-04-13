南投2警遭炸傷！BMW自撞卡溝　他猛催油門...車輪狂轉爆胎釀禍

記者高堂堯／南投報導

吳姓男子疑因心情不佳，12日晚間駕駛BMW轎車開上國道6號，竟在東行線逆向往西行駛、撞擊施工單位的交通錐，嚇壞眾用路人；吳男開下平面道路後又自撞路邊水溝刁車，持續踩油門想脫困時車胎受熱爆胎，導致前往處理的2名警員遭炸傷，國道警方蒐證後依公共危險罪嫌將吳男移送法辦。

▲男子疑心情不佳竟於國道6號逆向行駛，下平面道路後又刁車爆胎致警員受傷（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

國道七隊指出，昨晚8時許獲民眾報案指國道6號東往西28公里、國姓往埔里路段有自小客車逆向情形，立即通知線上巡邏警力前往攔截，並請中區交控中心以CMS顯示及警廣連線反映，提醒用路人注意；晚間10時38分經監看國道監視畫面，發現該自小客車由北山交流道離開國道，即通知南投縣警局派遣巡邏車支援查處。





埔里警分局也於晚間11時許接獲110報案，指國姓鄉中正路四段207號前發生交通事故，北山派出所長陳志成、警員張元薰隨即前往處理，抵達現場後發現一台自小客車自撞水溝，53歲駕駛人吳姓男子卻拒絕下車，並向救護人員表示心情低落，並猛踩油門想離開現場，但車輛輪胎卻疑因過熱發生氣爆，導致陳志成右小腿紅腫及擦挫傷、張元薰右手臂擦挫傷。

國道警察埔里小隊員警巡邏車隨後也獲報趕抵事故現場，與埔里分局警員緊急破窗，將吳男拖出車外，並送埔里基督教醫院；2名受傷警員送埔榮醫院急診治療後無大礙，已返回駐地休息。

警方調查，吳男就是稍早逆向行駛於國道六號的自小客車駕駛，當時行經國道六號國姓二隧道口時，連續擦撞工程交通錐，施工單位發現後立即由工程車王姓駕駛尾隨該逆向車下北山交流道，王姓駕駛發現肇事自小客車自撞水溝後即向警方報案；經實施酒測，吳男酒測值為0.0毫克，無酒後駕車情事，車上經查亦無違禁品。



國道七隊指出，該車違規逆向行駛國道，除依《道路交通管理處罰條例》第43條舉發（罰緩6000至2萬4000元），並將蒐集報案人行車紀錄器及調閱CCTV影像，依《刑法》185條公共危險罪，函送南投地檢署偵辦；警方也提醒用路人若發現自己逆向行車，應採以下動作：1、減速慢慢移動往外側車道（路肩）移動後停靠；2、點亮大燈不要熄火；3、下車後尋找安全處所撥打110或1968專線，等待警方到場協助；4、切忌繼續行駛。