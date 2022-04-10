猛撞路中迴轉小貨車　萬華26歲騎士「無意識卡車底」命危送醫

▲騎士撞上路中迴轉小貨車後重傷倒地。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區10日凌晨2時許，一輛機車行經萬大路423巷時，撞上路中一輛迴轉的小貨車，騎士連人帶車倒地，滑入小貨車車底卡在底盤下，當場失去生命跡象，送醫急救仍未脫離險境。警方已在現場拍照採證，確切事故原因及肇事責任有待後續調查釐清。

▲楊男機車車殼破損，車內物品散落一地。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，楊姓男子（26歲）騎車行經萬大路423巷，遇到林男（42歲）開的小貨車在路中迴轉，楊男反應不及摔倒，連人帶車滑到小貨車車底，所騎機車車殼嚴重破損，地面滿佈車體碎片，機車車廂內的物品散落一地，楊男則頭部重創，當場失去生命跡象。

林男表示，當時要開車去菜市場買菜，由於萬大路禁止左轉，因此開車右轉進入小巷，準備迴轉前往，但是在路中緩慢迴轉時，後方突然高速衝來一輛機車，撞上自己的貨車，下車後就看到對方人車倒地，騎士沒有反應。

▲警消協助傷者送醫，現場由警方進行交管。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消到場，發現楊男已失去呼吸心跳，立即替他施行CPR並送上救護車，送往醫院急救後仍未脫離險境。警方經酒測，已排除林男酒駕，確切事故原因及肇事責任，有待後續調查釐清。