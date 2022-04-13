雙北、桃園都要類普篩了　受檢對象一次看！

▲中央喊話北北桃3縣市跟進基隆比照類普篩。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

面對本土疫情升溫，中央喊話要讓北北桃3縣市跟進基隆，比照類普篩。目前，台北市已經向中央申請快篩試劑，預計將中山區作為熱區進行類普篩。桃園市則決定針對高中、國中與國小進行校園的類普篩，目前統計約有28萬8千人左右。《ETtoday新聞雲》整理出北北基桃是否有要類普篩，及受檢對象資訊一次看。

指揮官陳時中13日在疫情記者會上表示，關於類普篩（全民防疫愛心篩檢），只要是列入高風險的縣市都能申請，初步來看，被點名的北北桃都有意願，只要來申請就盡快把快篩試劑發下去，每次以20萬為單位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

●基隆市：要類普篩（已在4/9發放完畢）

受檢對象：以基隆市民自願參與為主。

詳見《基隆類普篩原因曝光！陳時中強調：還不到放棄清零的時候》

●新北市：有計畫

受檢對象：預計將會使用大量快篩試劑，在中和、三峽，這些有關師生家長，甚至社區的感染，將第一波隱形傳播鏈找出來，再配合PCR掌握整個傳播鏈。

詳見《陳時中推4縣市「類普篩」 侯友宜：價格應更親民、歡迎中央支持》

●台北市：要類普篩

受檢對象：學校和熱區，熱區部分規劃將中山區作為重點區。（非強制性）

詳見《「娛樂圈」疫情燒不停！北市申請快篩劑類普篩 中山區、學校列熱區》

●桃園市：要類普篩

受檢對象：針對高中、國中與國小進行校園的類普篩，目前統計約有28萬8千人左右，將針對師生執行類普篩檢測。

詳見《桃市28萬8千師生類普篩 鄭文燦：停課標準視疫情調整》