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基隆類普篩原因曝光！陳時中強調：還不到放棄清零的時候

記者洪巧藍／台北報導

基隆疫情爆發一週，累積個案已經來到91案，指揮中心與基隆市府決定實施類普篩，相關計畫還在擬定。指揮官陳時中表示，因為基隆社區裡面可能有隱藏傳播鏈，光靠社區和醫院篩檢可能不夠普及，所以想用一個相對普遍篩檢的方式，來把病人找出。另台北市長柯文哲喊話，清零或與病毒共存應該進行選擇，陳時中回應，目前還沒有到放棄清零或不採檢的決定點。

▲陳時中基隆類普篩，防堵疫情。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳時中基隆類普篩，防堵疫情。（圖／記者郭世賢翻攝）

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陳時中昨（30）日下午前往基隆市政府討論防疫措施，並宣布將實施類普篩政策，引發熱議。陳時中今日記者會中回應，過去快篩監測是在診所，經過醫師看診判斷之後發給，並負責相關通報，這次基隆要做的是更廣泛篩檢，不用經過醫師診斷就直接到基層去發給，盡早找出陽性個案，沒有當然最好，若陽性個案就從那些點再做進一步疫調跟匡列，希望經過反覆運作把更多病人及早找出。

陳時中表示，快篩也好或PCR檢測，除非匡列接觸者，否則採檢沒有強制性，不過從這段時間經驗來看M，民眾對快篩使用、然後警覺性也比較高，比較願意來使用，有狀況時後會立即回報，這次在基隆則是做一個相對試辦。

陳時中說，大家看到說為什麼要在基隆這樣辦？是昨天跟市長跟市長團隊大家討論時的共同看法，可能社區會有些隱藏傳播鏈或者無症狀者，光是靠社區採檢站或醫院的採檢，或者到診所裡的發放這些快篩可能不夠普及，所以大家想用一個相對普遍篩檢的方式，來把病人找出。

至於怎麼做，陳時中強調，基隆基本上有很強的民政系統，衛政系統也相當能夠配合，中央地方一起規劃，現在趕快把試劑準備好，讓他們盡快開始。

到底該與病毒共存還是清零，陳時中則表示，放棄清零或者不採檢，這件事情到目前沒有到這樣的決定點。台灣疫情跟實施和病毒共存國家的染疫率是完全沒辦法相比，現在是千分之一差不多，整體國外講說與病毒共存都大概2成以上，這兩個背景情況完全不同，染疫率相對跟國際比較相對低，盡量把社區維持安全來。

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