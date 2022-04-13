宜蘭新增婚宴傳播鏈！蘇澳國小老師參加染疫...林姿妙籲快篩檢

▲0413宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

指揮中心13日宣布台灣新增744例本土病例，再創確診數新高外，其中宜蘭新增14例。對此，宜蘭縣長林姿妙表示，目前舞蹈班群聚案沒有再新增確診者，不過有新增婚宴傳播鏈，其中羅東晶園餐廳婚宴累計已有5人確診，呼籲4月9日曾到過羅東晶園餐廳參加過婚宴的民眾應盡速出來採檢。

林姿妙指出，先前在宜蘭狂燒的舞蹈班群聚案13日並沒有再新增個案，不過餐廳聚餐染疫傳播鏈有再新增4人確診，並有一條新的傳播鏈為婚宴群聚+5，其餘則為外縣市找朋友染疫等零星個案。

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林姿妙表示，案29174、29668、29178與29179，4人皆為餐廳群聚案的同住家人，Ct值13到13.3；其中先前公布的案29181為蘇澳國小代課老師，衛生局緊急採檢515名師生，所幸均為陰性，不過經衛生局疫調後發現案29181，與案29441、29442、29443、29671，並有1名確診者尚未有案號等5人，都曾在4月9日前往羅東晶園會館參加婚宴而染疫，呼籲民眾如有在該時段足跡重疊者，均應盡速出來採檢。

此外，慧燈中學12日新增一名學生確診，衛生局採檢1777人，由於檢體數量龐大，儘管結果尚未完全出爐，但已確認有2人確診，1人目前歸類為外縣市案例，另1人則尚無案號；其餘4例，則為曾與外縣市親友接觸或吃飯等染疫。

而針對婚宴染疫的新傳播鏈，衛生局指出，4月9日、4月10日有許多餐廳辦理婚宴，由於有外縣市親友參加，感染風險相對提高，宜蘭縣內目前有3間餐廳出現確診者足跡，包含山頂會館(4月9日晚間)、金樽餐廳(4月10日中午)、晶園會館(4月9日晚間)的喜宴，林姿妙縣長也呼籲有參加這3場婚宴的民眾，儘快至社區篩檢站接受篩檢，才能保護好自身和家人的健康。