國防手冊「打仗要帶戶口名簿」？網酸還用紙本　他揭：電子化沒用

▲國防部全民防衛動員署編纂「全民國防手冊」。（圖／國防部提供）

記者杜冠霖／綜合報導

為了讓國人了解戰爭發生時如何避難，國防部全民防衛動員署12日公布「全民國防手冊」。內容提及，若戰時民生物資短缺，要持戶口名簿、配售憑證紀錄表到配售站領取物資，讓PTT八卦版網友批評，「哪來得及拿？」、「怎不叫IT大臣想辦法電子化？」，但也有網友指出，開戰沒電、電子化沒有用時，戶口名簿是蠻重要的證明文件。

全民國防手冊區分11項重點，包括：緊急應變QR Code、空襲警報與防空避難、建物倒塌失火應處、停電應處、停水應處、醫療急救、民生必需品短缺應處、防災(戰備)物資及救護準備、生存基礎知識、緊急狀況報案專線，以及後備軍人動員資訊。

其中，在民生物資配給部分，手冊中記載，若有物資短缺，民眾應持戶口名簿、配售憑證紀錄表，前往公告的配售地點按規定項目數量計價購買。

這項規定讓PTT八卦版網友一頭霧水，批評「怎麼台灣還死要給戶口名簿綁著不放」、「連國防部的編輯都沒戰爭意識嗎？」、「這個（手冊）我拿到一定馬上丟到垃圾桶」、「還在帶戶口名簿咧，IT大臣還不快上線救援」、「想說大家都隨便看看，寫的人也就隨便寫寫了」

對於攜帶戶口名簿的規定，軍旅版網友則解釋，「戶口名簿算是蠻重要的證明文件，在無法連線的狀況下、只靠身份證很難調查親屬關係」、「紙本證明本來就是最保險的」、「戰亂時何時有電有穩定網路供給，請不要太期待」、「你開戰沒電、電子化等於沒有用、紙本是至少存著可證明」、「戶口名簿很重要啊，反正政府都建立戶籍系統了，帶著就是最直接表明身分的方式，就算死了帶著也方便人家確認屍體身分」