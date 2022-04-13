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民團為軍中長期霸凌討真相　家屬控「國防布」：一如當年洪仲丘案

▲▼陪審團協會軍冤小組、時代力量立委陳椒華、邱顯智等人今天上午舉行「軍人如何保家衛國，軍官被霸凌致死，2年無真相10大疑點」記者會。。（圖／陪審團協會提供）

▲陪審團協會舉行記者會呼籲重啟調查。（圖／陪審團協會提供）

記者呂晏慈／台北報導

陸軍269旅黃姓中尉於2020年4月16日在營區自殺身亡，家屬指控軍中有長期霸凌現象，向10位軍士官提告，後檢方認定罪證不足，以不起訴處分。陪審團協會軍冤小組13日舉行記者會，質疑作為關鍵證據的手機及軍用電腦無法解鎖開啟，要求全案重啟調查，並呼籲行政院下設軍冤委員會。

陪審團協會軍冤小組、時代力量立委陳椒華、邱顯智等人今天上午舉行「軍人如何保家衛國，軍官被霸凌致死，2年無真相10大疑點」記者會。家屬代表陳秀珍會中啜泣痛陳，作為關鍵證據的手機及軍用電腦無法解鎖開啟，導致檢察官無法得知具體情況而無法起訴，難道軍用電腦只要保管人無交接密碼，國防部就無法開啟嗎？此外，軍中關鍵監視器均損壞，包括寢室出入口、旅部營等等，如同當年洪仲丘案的「國防布」，請國防部還家屬一個公道，不要只是隱瞞、官官相護。

邱顯智表示，黃姓中尉案並不是個案，去年陸軍化學兵33群也發生士官受不了長官施壓霸凌，選擇上吊自殺，後長官隱匿遺書、跟同袍做偽證等誇張狀況，軍中調查事件處理程序多由軍方執行內部調查，有自己人辦案的疑慮，在一個封閉的營區裡面，要家屬拿出證據要怎麼拿出來？黃姓中尉經常在晚間11、12點還去便利商店買提神飲料，可以看出他長期受到霸凌、被要求加班，「國家給這個年輕的士兵、士官什麼樣的環境？要怎麼給家屬交代？」

邱顯智呼籲，時代力量黨團已提出「軍中可疑事件調查及賠償條例」草案，希望行政院、國防部正視此事，不要靠一個個不幸事故的犧牲，才能推動一點點小小的改革，並呼籲未來國家人權委員會能針對軍冤個案進行系統巡查，用更有規劃的方式促成改變，「只有注重軍中人權的國家，才值得基層士兵為其奮戰」。

對此，國防部法律司少將處長陳恒偉會中回應，刑事案件的偵查主導權在司法機關，部隊當時基於聯繫窗口，把家屬提出的疑點送到檢察官那邊，調查的時候國軍也要配合檢察官的指揮，目前國軍在2020年底建立調查機制，讓家屬和其律師見證調查過程，不要讓人指控「官官相護」，現在都是「上級查下級」，不會「下級查自己」；至於成立軍冤委員會的權責不在國防部，國防部也無法立即表達要或不要，但未來若立法通過後將配合辦理。

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