「全民國防手冊」指導戰時避難　國台辦：台獨意味「災難降臨」

▲全民國防手冊內容。（圖／林靜儀國會辦公室提供）

記者蔡儀潔／北京報導

台海局勢持續緊繃，美國參議員霍利日前提出「台灣武器出口法案」，國防部近日則編纂「全民國防手冊」，令國人了解戰時如何避難，引發外界對於兩岸氛圍走勢的擔憂。對此，國台辦今（13）早回應稱，美方對台軍售無異於在「每個台灣同胞身上綁上炸彈」，民進黨的舉動只會把台灣民眾推向災難。

國台辦發言人馬曉光今早指出，「台獨」意味著和平的喪失和災難的降臨，民進黨謀「獨」挑釁是台海安全的最大威脅，民進黨為一己私利挑釁，不惜將台灣民眾綁上「台獨」戰車，只會把台灣民眾推向災難的深淵，特別是他們利用烏克蘭局勢上竄下跳，一方面追隨西方反華勢力大肆鼓譟大陸「軍事威脅」，持續挑動兩岸對立對抗，加劇兩岸緊張態勢；另一方面，為自己的政治私利，妄圖借機把台灣問題「國際化」。

馬曉光指出，民進黨這些圖謀大家都看得很清楚，呼籲廣大台灣同胞擦亮眼睛，不要成為「台獨」分裂勢力的犧牲品，只有兩岸同胞共同努力遏制「台獨」，才能切實維護台海和平穩定，才能切實維護兩岸同胞的共同利益。

▲霍利（Josh Hawley）是首位公開表示要挑戰國會認證的共和黨議員。（圖／路透）

至於美國聯邦參議員霍利7日提出「台灣武器出口法案」（Taiwan Weapons Exports Act），藉由縮減美國國會審查時間及消除行政障礙，以加快向台灣運交關鍵武器，因應遽增的中共侵台威脅。

馬曉光在記者會上表示，堅決反對美國向台灣出售武器，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，停止一切對台售武，「美方對台軍售無異於在每個台灣同胞身上綁上炸彈，而民進黨當局拿著百姓的血汗錢趟炸彈，只會把台灣民眾推向災難。」