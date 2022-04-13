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想要+1！澎湖花火節限定「海龜、煙火口罩」來了　還有超Q酒精噴瓶

▲▼全家販售澎湖花火節口罩、酒精瓶。（圖／業者提供）

▲澎湖花火節聯名口罩超欠收。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的「澎湖國際海上花火節」，有超商特意推出一系列防疫應援小物，首推必收的3款限定口罩，可以看到澎湖著名的仙人掌、海龜、煙火全部躍上口罩，療癒到不行，4月20日起搶先在澎湖門市開賣，且用10元就能加購，5月4日起則開放全台民眾購買，同步還推出超欠收的「酒精噴瓶」，噴瓶上印了煙火、海龜圖樣，可愛爆表，全台限量8000個，售完為止。

▲▼全家販售澎湖花火節口罩、酒精瓶。（圖／業者提供）

▲▼海龜、仙人掌口罩超可愛。

▲▼全家販售澎湖花火節口罩、酒精瓶。（圖／業者提供）

看準民眾旅遊需求，全家再度聯名澎湖縣政府推出「揪你來澎湖七逃」主題活動，並打造一系列防疫應援小物，最欠收的非3款花火節特色口罩莫屬，其中，「海龜款」使用代表大海的水藍色口罩底色，搭配可愛悠游的海龜，「仙人掌款」則以百搭大地色系為底，綠色仙人掌自由穿插，而「煙火款」是藏青藍色系結合煙火在海上施放的夜空美景，通通超可愛。

以上3款限定口罩，4月20日起搶先在澎湖地區門市以滿額加購10元即可獲得1款，每款限量20000片；5月4日起開放在「全+1」線上商城購買，每款限量1000包、售完為止。

▲▼全家販售澎湖花火節口罩、酒精瓶。（圖／業者提供）

▲今年還有最新酒精噴瓶。

除了口罩之外，今年還有全新推出的「酒精噴瓶」，不僅方便攜帶，噴瓶上頭還印了煙火、海龜的雙層圖案設計，療癒破表，4月28日起於全門市開賣，限量8千個、售完為止。

▲▼2021澎湖國際海上花火節LINE主題。（圖／澎湖縣政府提供）

▲今年花火節同樣也有LINE FRIENDS專場。（圖／澎湖縣政府提供）

2022澎湖國際海上花火節今年總共有24場次，活動時間為4月25日、4月28日、5月2日、5月5日、5月9日、5月12日、5月16日、5月19日、5月21日（加碼場）、5月23日、5月26日、5月28日（七美場）、5月30日、6月2日、6月6日、6月9日、6月11日（望安場）、6月13日、6月16日、6月20日、6月23日、6月25日（吉貝場）、6月27日、6月30日。

LINE FRIENDS專場共有10場，分別為4月25日、5月2日、5月9日、5月19日、5月26日、6月2日、6月6日、6月16日、6月20日、6月30日。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年無人機架數也超越往年，除每場有500架無人機演出，開、閉幕場也將另外搭配200架無人機作為亮點儀式的橋段，而萬眾矚目的煙火秀規模將會更勝以往，並利用大型無人機搭載煙火的新型態表演方式，作為特別的開場秀。

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關鍵字：

澎湖國際海上花火節超商全家防疫小物口罩

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