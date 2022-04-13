9口味任選！超商「哈根達斯雪糕買3送3」連5天開囤了

▲超商連5天吃指定哈根達斯雪糕買3送3。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉準備開囤了！全家驚喜祭出「哈根達斯雪糕買3送3」限時優惠，且一次就有9口味任選，無論想吃抹茶杏仁粒、草莓冰淇淋，還是巧克力草莓巧脆、淇淋巧酥等通通一次滿足，4月15日至4月19日連5天登場。另，7-11同步也有哈根達斯雪糕買3送3小確幸，還加碼多了1款隱藏版口味任選，把握機會開吃。

▲一次就有9種口味任選。

全家祭出「哈根達斯雪糕指定品項買3送3」優惠，且一口氣就有9種口味任挑任選，通通買3送3，口味包括抹茶杏仁粒雪糕、草莓冰淇淋雪糕、香草焦糖脆杏仁冰淇淋雪糕、巧克力脆杏仁冰淇淋雪糕、淇淋巧酥雪糕、芒果脆皮雪糕、巧克力草莓巧脆雪糕、蜂蜜黃桃玫瑰脆皮雪糕及愛爾蘭威士忌巧克力雪糕，4月15日至4月19日限定5天開跑。

▲7-11同步也推哈根達斯下殺優惠。

另，7-11同步也有「哈根達斯雪糕買3送3」限定優惠，指定優惠口味有巧克力草莓巧脆、蜂蜜黃桃玫瑰脆皮、草莓、香草焦糖脆杏仁、巧克力脆杏仁、淇淋巧酥、芒果脆皮、抹茶杏仁粒、愛爾蘭威士忌巧克力及隱藏版口味「義式布朗尼瑪奇朵」，同樣在4月15日至4月19日限時吃。

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