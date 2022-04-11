掛急診沒戴口罩　黑衣男被規勸不爽「暴打2警衛、6醫護」！影片曝

記者施怡妏／綜合報導

一名網友凌晨陪家人到新北某醫院掛急診，發現有2名女子和3名男子在外等待掛急診，但沒有戴上口罩，被工作人員規勸後，黑衣男不爽先是嗆「口罩多少錢」，接著大罵三字經，工作人員開罵「幹什麼啦」，黑衣男立刻衝上狂揮拳，60幾歲的警衛大哥制止也遭到波及，6名醫護人員出來幫忙後也被毆打。

「嚴厲譴責急診暴力事件，疫情很嚴重戴口罩很難嗎？」該網友在「爆料公社」發文，貼出一段影片，2名女子及3名男子疑似在外喝酒後與人起衝突，被打傷所以來掛急診，但下車時沒有戴上口罩，急診室兩名大哥規勸後，其中一名黑衣男先幫坐輪椅的女子戴上口罩，另一名黑衣男嗆「口罩多少錢」、「沒有賣是不是，我叫人來賣行不行？」

坐在輪椅上的女子趕緊安撫黑衣男的情緒，並不停對工作人員說「抱歉抱歉」，但黑衣男仍不停叫囂，還大罵三字經，工作人員也忍不住罵「幹什麼啦 」，沒想到下一秒黑衣男就衝上前，一陣拳打腳踢，一名60幾歲的警衛伯伯上前制止，結果也被波及，6名醫護人員衝出來幫忙，也被推倒在地。

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▲▼急診室外發生衝突。（圖／網友提供）

雙方不斷互罵、大打出手，旁人也拉不住，而坐在輪椅上的女子崩潰尖叫「不要打了」、「住手」、「好了」、「這邊是醫院，在幹嘛啦」，整起衝突持續1分半，直到許多醫護人員出來將雙方架開才停止。原PO表示，「從影片中可以看出他們完全是往死裡打，完全不尊重台灣的醫療環境，台灣到底要發生多少醫療暴力行為，政府才能重視這些可惡的人？」

影片曝光後，許多網友看了也很憤怒，「這種醫院可以拒絕看診嗎？ 打人後醫護人員還要幫醫療，情何以堪啊」、「健保卡註明，醫療體系可拒絕非急症類的醫療」、「看得真的很氣憤，真垃圾」、「支持提告」、浪費醫療資源」、「無可救藥的人，喝了點酒就自以為，打老人家，快點肉搜他」。