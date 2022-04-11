沒看過同事全臉「年底能脫口罩嗎？」　鄉民絕望嘆：戴一輩子

▲夏天戴口罩又悶又熱。（示意圖／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情依舊嚴峻，外出戴口罩是基本的防疫守則，眼看夏天要到了，出門在外戴口罩呼吸困難，且悶熱不舒服，一名網友無奈表示，戴口罩的規定不知道會到什麼時候，擔心到年底都無法放寬，感到很絕望。貼文一出，網友們一片哀嚎，「要戴一輩子，戴到進土裡」。

原PO在PTT發文，天氣又要開始變熱了，整天在冷氣房待著，或是偶爾出們才會戴，可能不會覺得戴口罩不舒服，但是台灣的夏天不只熱還很悶，走在路上都快喘不過去，更別說是要戴口罩行動，不過現在本土疫情升溫，離脫口罩的日子似乎越來越遠，「現在這種情況，是不是準備要戴到年底了，有八卦嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友們也很絕望，「可能要戴到進塔」、「再戴個2年吧，去年前年夏天你也度過」、「樓下家裡口罩買了10年份」、「戴到土裡QQ」、「有可能要戴一輩子」、「什麼年底，可能10內都要戴」、「不想戴就準備罰錢啊」。

也有許多網友指出，因為戴口罩的關係，都不曉得同事、同學長什麼樣子，「最近兩年新進來的同事都不認得臉長怎樣」、「國一進去到現在不知道同學長怎樣」、「我真的還沒看過幾個同學口罩脫下來的樣子」、「疫情後正常出門根本沒拿下口罩過」。

▲許多人認為，可能要戴一輩子了。（圖／翻攝自PTT）

自疫情爆發以來，台灣嚴格實行口罩令，如今疫情趨緩，國內開始鬆綁多項措施，許多人也關心何時能全面解封、不必戴口罩。對此，指揮官陳時中上月（3月）曾坦言，口罩完全解封要等比較久，「最多是特定區域不用戴。」

此外，台大名醫、感染科權威黃立民也認為，戴口罩一定不會那麼快解除，至少到今年底都還會持續，因為戴口罩和勤洗手這兩項是國人做得最好的，還是防疫很重要的關鍵。