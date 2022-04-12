超商歡迎語「貼錯1字」糗大！千人笑翻跪求地點　網笑：另類行銷

▲歡迎語寫錯字惹爆笑。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

許多店家會在店門口貼可愛小語，吸引消費者目光，如果不小心寫錯字可就糗大啦！有網友日前經過新開幕的超商，玻璃窗貼上歡迎語，殊不知弄錯其中一個字，將開「始」營業，寫成開「使」，貼文一出，惹來許多網友爆笑回應，「還好不是寫開『屎』」、「錯字真的很讓人火大，我有牆破症」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，貼出一張超商玻璃窗的照片，店家貼上「歡迎光臨，我們開始營業囉」，希望可以引來消費者，並增添一點活潑氣氛，不過仔細一看，開始被誤寫成開「使」，一眼就發現錯字。原PO也在文中幽默配合寫道「這只是開使」。

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貼文一出，網友在底下故意寫錯字，在留言區蓋起高樓，「幸虧不是開『駛』營業」、「老『帥』！又修到您的課，我跟您真有『綠』份」、「笑『屎』」、「沒毛病，只是個開『使』，永遠不會結『樹』」、「先罰寫個三遍，我再去消費」、「這是套路！你們都乖乖唸完了不是嗎」、「這應該要跟店家反應才是，免得誤導小朋友」。

由於討論熱烈，底下就有神人找出該店家的位置，讓不少網友驚呼「這是另類行銷」，「這家店引起大家的注意，已達到宣傳成功」、「業者心裡在想，原來我故意放一個錯字，就可以得到這麼多關注」、「大家都看到了，錯字的廣告效益竟然超強。搞不好有人還去找、去打卡」、「因為一個錯字不知道省下多少廣告費，賺爛」。

▼有網友指出，店家賺到免費的宣傳。（圖／翻攝自臉書爆料公社）