汐止加油站槍響！男帶毒騎車拒檢「逃竄10公里」　警狂轟4槍逮人

▲警方將蘇男逮捕，並進行搜車。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市汐止區12日晚間11時許，一名男子騎車雙載在福德一路、中興路口遇到警方盤查，因身上帶著多包毒品一時心虛，竟拒檢沿路蛇行逃逸，還衝撞警方機車試圖逃跑。犯嫌最終撞上新台五路一間加油站旁的阻車桿，棄車拔腿狂奔，警方見狀在後連開4槍喝止。經搜查後，警方查獲多包海洛因、安非他命，全案將依妨害公務、毒品罪嫌偵辦。

▲蘇男騎車載著多包毒品，遇警方拒檢逃逸，在加油站前被警方連開4槍示警。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，蘇姓男子（37歲）騎車載著李男（34歲），在福德一路、中興路口遇到警方，因形跡可疑，被警方盯上，但當警員上前準備盤查時，蘇男卻加足油門往前衝，不顧警方在後方追趕，沿路蛇行連闖多個紅燈，還多次試圖衝撞警車，警員見狀連忙呼叫支援圍捕。

蘇男沿路逃竄約10公里，最終在新台五路、南興路口加油站旁的康誥坑溪步道前，撞上阻車桿後倒車，蘇、李2人棄車後拔腿狂奔，同時一路將身上毒品丟棄，趕到的警員見狀，立即拔槍對空連開4槍喝止，並追趕上前逮捕2名犯嫌，在蘇男身上及附近地面找到多包毒品。

▲警方在現場查獲多包毒品，地面遺留警方開槍後的彈殼。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方酒測後，排除蘇男酒駕，但因現場發現有10包二級毒品安非他命（11.47公克）、3包三級毒品毒咖啡包（11.36公克）、1包三級毒品卡西酮（0.59公克）及電子秤，由於蘇男沿路蛇行違規，且有衝撞警方，警方除依規定製單開罰外，全案將依妨害公務、毒品罪嫌偵辦。