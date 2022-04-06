國道被叭不爽！火爆男下秒搖車窗亮槍...害同住友人也送辦

▲顏姓男子在國道上與人發生行車糾紛，竟亮槍嗆聲。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

人人都有槍？顏姓男子駕駛小貨車行經國道1號公路南向19公里時，變換車道時，遭吳姓駕駛按喇叭示警，結果顏男竟不爽，搖車窗亮槍嗆「給林北下車！」吳男嚇得加速離開現場，立刻跑去派出所報警，警持搜索票，前往住處搜索，發現槍的主人竟是同住黃姓男子。士林地檢署偵結，依妨害自由、違反槍砲彈藥刀械將2人提起公訴。

顏姓男子去年8月6日下午5時許左右，駕駛小貨車行經19公里處遭遇吳姓男子駕駛休旅車按喇叭示警，結果顏男心生不滿，直接減速併排行駛，搖下車窗亮槍嗆「給林北下車！」吳男嚇得加速離開現場，事後前往南港玉成派出所報警，南港警方據此展開調查。

▲顏男國道持槍逼車，槍枝竟是同住黃姓男子的。（圖／記者張君豪翻攝）

9月初警方持法院核發搜索票，前往顏男汐止住處搜索，當場查扣改造克拉克手槍1把，顏男表示他搖下車窗手持物品是想丟吳姓駕駛，只是嚇阻要對方不要再靠近，而且他拿的是釣魚的架桿器，強調真的沒有恐嚇的意思。

同住的黃姓男子則坦承，槍枝是他在2019年、2020年在基隆市八斗子漁港，從綽號「建仁哥」取得，並強調槍枝是他所有。

士林地檢署偵查後，依恐嚇危害安全罪嫌將顏姓男子提起公訴，至於擁槍的黃男則被依違反槍砲彈藥刀械管制起訴，並建請法院將非制式手槍宣告沒收。